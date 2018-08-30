Холодницький пояснив, чому він підтримав закриття справи про «рюкзаки Авакова»



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Назар Холодницький відхилив скаргу НАБУ на закриття справи проти сина Авакова

У САП вважають закриття справи проти сина Авакова і колишнього заступника міністра Чеботаря законним

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відхилив скаргу Національного антикорупційного бюро про незаконність закриття кримінального провадження проти сина глави МВС Арсена Авакова Олександра й екс-заступника міністра Сергія Чеботаря. Про це він у четвер, 30 серпня, розповів Українській правді.

Таким чином Холодницький підтримав рішення прокурора САП Василя Кричуна закрити так звану «справу рюкзаків».

«Спеціалізована прокуратура є незалежним органом. Я вважаю рішення прокурора Василя Кричуна законним і обґрунтованим», - зазначив керівник САП.

30 серпня також стало відомо, що суд відмовив Центру протидії корупції в оскарженні справи «рюкзаків Авакова».

Нагадаємо, Чеботаря й Авакова підозрювали в причетності до розкрадання 14,5 млн гривень під час закупівлі рюкзаків для потреб Нацгвардії.

12 липня прокурор САП закрив справу про розкрадання коштів проти сина міністра внутрішніх справ й екс-заступника міністра.

Після цього НАБУ направило САП скаргу на це рішення.

Нагадаємо, 31 жовтня 2017 року Олександра Авакова затримали представники НАБУ. Його підозрюють у поставках рюкзаків для Нацгвардії за завищеними цінами. На наступний день суд відпустив сина глави МВС під особисте зобов'язання і зобов'язав його здати всі паспорти в Державну міграційну службу. Незабаром суд Києва заарештував його нерухомість.