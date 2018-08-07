Холодницький позичив своєму заступнику понад 600 тис. грн



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Назар Холодницький

На позичені у Холодницького гроші Кривенко купив квартиру

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький позичив своєму заступнику Володимиру Кривенку понад 600 тис. грн. Про це інформує Центр протидії корупції із посиланням на декларацію Холодницького.

У ЦПК підкреслили: позика – безвідсоткова.





«Володимир Кривенко, заступник Антикорупційного прокурора, позичив 614 тис. грн у свого керівника Назара Холодницького. На ці гроші заступник керівника САП придбав квартиру, яка обійшлася йому в понад 2 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Холодницький 30 липня пішов у тривалу відпустку на півтора місяці, на що отримав майже півмільйона відпускних.

У той же день, 30 липня, Кривенко купив квартиру.

«Кривенко є довіреною особою Холодницького і саме він фігурував на плівках із кабінету керівника САП. На них чудово чути, як Холодницький давав йому незаконні вказівки подзвонити голові Солом’янського суду та домовитися, щоб детективам НАБУ не видавали дозвіл на обшук у справі Уляни Супрун. Саме через ці незаконні вказівки генпрокуратура підготувалапідозру Холодницькому, яку зараз не підписує Генеральний прокурор Юрій Луценко, покриваючи очільника САП», – коментує член правління ЦПК Олександра Устінова.

Читайте інтерв’ю Назара Холодницького «Главкому», яке незабаром буде опубліковано