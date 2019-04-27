Храми у Києві поліція взяла під посилену охорону



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Великдень у Києві

Порядок у столиці охороняють понад 1500 правоохоронців

Біля столичних церков чергуватимуть посилені наряди поліції, групи швидкого реагування та автопатрулі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Вже сьогодні, починаючи з 16:00, особовий склад столичної поліції заступає на чергування біля культових споруд, де будуть проходити богослужіння з нагоди святкування Великодня. Ми готові на належному рівні забезпечити правопорядок та попередити будь-які конфліктні ситуації і порушення», - наголосив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

За його словами, поліція також готова негайно реагувати на повідомлення з приводу замінування різних об'єктів. Відповідно до цього, створені додаткові групи спеціалістів вибухотехнічної служби, які відразу будуть виїжджати на місця для перевірки.

Упродовж двох великодніх днів богослужіння проходитимуть у 168 культових спорудах Києва. Порядок охороняють понад 1500 правоохоронців, включаючи бійців Національної гвардії, а також викладачів і курсантів Національної академії внутрішніх справ України.