Хто переміг у Холодній війні? Горбачов обурений тим, як Захід образив росіян



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Михайло Горбачов заявив, що росіяни багато зробили для припинення холодної війни і гонки озброєнь Фото: AP/ТАСС

Горбачов назвав переможців у холодній війні

Колишній президент СРСР Михайло Горбачов розкритикував США, які оголосили себе переможцями в холодній війні.

Про це він розповів в інтерв'ю Welt am Sonntag, витяги з якого опубліковані на сайті «Горбачов-фонд».

За його словами, закінчення протистояння двох наддержав було спільною перемогою, проте західні політики проголосили переможцем Вашингтон.

«При цьому не подумали: а як це буде сприйнято в Росії, росіянами, які стільки зробили для припинення холодної війни і гонки озброєнь. І як це вплине на політику і на відносини між Росією і Заходом - про це теж не подумали», - обурився колишній глава держави.

Він додав, що після цього США почали діяти так, ніби «тепер Заходу все дозволено»: застосовувати силу без санкції Ради Безпеки ООН, порушувати міжнародні договори і нав'язувати свої умови. Однак, на думку Горбачова, західні політики не витримали випробування новою епохою.

У серпні Горбачов заявив, що припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) призведе до руйнування принципів стратегічної стабільності і нову гонку озброєнь. Крім того, світова політика буде розвиватися непередбачувано і хаотично, запевнив колишній президент СРСР.

Нагадаємо, холодною війною називається військове, економічне і ідеологічне протистояння двох блоків держав. Центром першого блоку був СРСР, другого - США. Ця конфронтація, що тривала з 1946 по 1989 роки, не була війною в повному розумінні слова. Вона супроводжувалася гонкою озброєнь, в тому числі ядерних, що періодично загрожувала привести до третьої світової війни.