Хто стане головою Єврокомісії? Стали відомі імена кандидатів



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Наразі Єврокомісію очолює Жан-Клод Юнкер

У числі вірогідних кандидатів - Манфред Вебер, Петер Альтмайер і Урсула фон дер Ляйєн

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що вона хотіла б бачити на посаді голови Єврокомісії представника ФРН. Про це пише DW з посиланням на видання Handelsblatt.

Так, згідно з інформацією співрозмовників в уряді Німеччини, заради цього канцлер може відмовитися від представлення голови Німецького федерального банку Йенса Вайдмана на посаду голови Європейського центрального банку (ЄЦБ).

«Вищим пріоритетом для Меркель є не ЄЦБ, а Єврокомісія», - заявив виданню високопоставлений представник уряду.

Крім того, за інформацією видання, одним із ймовірних кандидатів є голова фракції Європейської народної партії в Європарламенті, представник Християнсько-соціального союзу Манфред Вебер.

Також в числі можливих кандидатів на пост голови Єврокомісії нинішній міністр економіки і енергетики Петер Альтмайер і міністр оборони Урсула фон дер Ляйєн.

Відзначимо, в 2019 році наступники змінять главу ЄЦБ Маріо Драгі, голову Європейської ради Дональда Туска, голову Єврокомісії Жана-Клода Юнкера і верховного представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріку Могерини.