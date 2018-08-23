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    Хто стане головою Єврокомісії? Стали відомі імена кандидатів

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    Наразі Єврокомісію очолює&nbsp;<span>Жан-Клод Юнкер</span> - Хто стане головою Єврокомісії? Стали відомі імена кандидатів
    Наразі Єврокомісію очолює Жан-Клод Юнкер

    У числі вірогідних кандидатів - Манфред Вебер, Петер Альтмайер і Урсула фон дер Ляйєн

    Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що вона хотіла б бачити на посаді голови Єврокомісії представника ФРН. Про це пише DW з посиланням на видання Handelsblatt.

    Так, згідно з інформацією співрозмовників в уряді Німеччини, заради цього канцлер може відмовитися від представлення голови Німецького федерального банку Йенса Вайдмана на посаду голови Європейського центрального банку (ЄЦБ).

    «Вищим пріоритетом для Меркель є не ЄЦБ, а Єврокомісія», - заявив виданню високопоставлений представник уряду.

    Крім того, за інформацією видання, одним із ймовірних кандидатів є голова фракції Європейської народної партії в Європарламенті, представник Християнсько-соціального союзу Манфред Вебер.

    Також в числі можливих кандидатів на пост голови Єврокомісії нинішній міністр економіки і енергетики Петер Альтмайер і міністр оборони Урсула фон дер Ляйєн.

    Відзначимо, в 2019 році наступники змінять главу ЄЦБ Маріо Драгі, голову Європейської ради Дональда Туска, голову Єврокомісії Жана-Клода Юнкера і верховного представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріку Могерини.

     

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