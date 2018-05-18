Хуг вночі провів термінову зустріч з Наєвим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наєв і Хуг

Наєв закликав Хуга вплинути на російські окупаційні війська

Учора пізно ввечері на прохання першого заступника Голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга відбулася його позапланова зустріч з Командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим, інформує прес-центр Операції об'єднаних сил.

Під час зустрічі Наєв закликав Хуга вплинути на російські окупаційні війська та незаконно створені ними військові формування задля припинення використання заборонених Мінськими угодами видів озброєння.

За його словами, з початку Операції об'єднаних сил, а саме - з 1 травня по 16 травня 2018 року - противник здійснив 930 обстрілів підконтрольної Україні території, при цьому заборонене Мінськими угодами озброєння застосовував 274 рази.

Зокрема, Наєв акцентував увагу на подію, що сталася 17 травня 2018 року, коли унаслідок ранкового обстрілу російських окупаційних військ, один зі снарядів влучив на подвір'я загальноосвітньої школи міста Світлодарськ, в якій тоді перебувало близько 380 школярів та 45 осіб персоналу навчального закладу.

Також командувачем об'єднаних сил було представлено фотодокази. які підтверджують обстріли противником околиць населеного пункту Авдіївка з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град».

Наєв поінформував Хуга і про те, що завдяки діям одного з військових підрозділів зі складу Об'єднаних сил, створено умови для безперешкодного користування жителями населеного пункту Південне (Ленінське), що на околиці Горлівки, всіма соціальними послугами, які надаються урядом України. Наразі заначений населений пункт та його жителі перебувають у безпеці під захистом Об'єднаних сил.

На завершення конструктивної зустрічі сторони висловили готовність до подальшої співпраці.