Хуг закликав сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися «шкільного перемир’я»



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Александр Хуг

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні фіксує збільшення випадків застосування забороненого озброєння на Донбасі

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг закликав сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися так званого шкільного перемир’я, яке набуде чинності в ніч на середу, 29 серпня.

«Ми закликаємо сторони дотримуватися режиму припинення вогню. Ми знаємо, що сторони здатні зупинити бойові дії, якщо вони хочуть цього, і все тепер в їхніх руках. І вони мають забезпечити, щоб усі в їхніх лавах знали, що необхідно дотримуватися режиму припинення вогню – накази мають бути видані й опубліковані, щоб діти спокійно пішли до школи», – сказав Хуг на брифінгу в Донецьку, повідомляє «Інтерфакс».

Він додав, що для сталого перемир’я необхідно розвести сили і засоби та відвести важке озброєння від лінії зіткнення, а ще сторони мають надати безперешкодний доступ спостерігачам СММ ОБСЄ на всій лінії зіткнення.

Олександр Хуг також повідомив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні фіксує збільшення випадків застосування забороненого озброєння на Донбасі.

«Загальна кількість порушень режиму припинення вогню за минулий тиждень сягнула 5500 разів. Якщо порівнювати минулий тиждень і позаминулий, ми фіксуємо збільшення застосування забороненого Мінськими угодами озброєння приблизно в 3,5 раза», – сказав він.

За його словами, основними гарячими точками залишаються район Авдіївка – Донецький аеропорт – Ясинувата, південний і східний сектори Світлодарська, райони Маріуполя і населеного пункту Жолобок.

Нагадаємо, напередодні місія ОБСЄ на Донбасі оприлюднила відео з безпілотника, який зафіксував, як колони вантажівок вночі в'їжджають на територію східної України з боку Росії і виїжджають з України у місці, де відсутні прикордонно-пропускні пункти.