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    Ідеально збережене левеня віком 28 тис. років знайшли у вічній мерзлоті (фото, відео)

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    Вчені припускають, що левеня могло загинути під снігом - Ідеально збережене левеня віком 28 тис. років знайшли у вічній мерзлоті (фото, відео)
    Вчені припускають, що левеня могло загинути під снігом
    Фото: Siberian Times

    Міжнародна дослідницька група опублікувала детальне дослідження дитинчат печерних левів, знайдених в Якутії

    Науковці виявили на території сибірської Якутії під шаром льоду добре збережене тіло дитинчати самки печерного лева. Її внутрішні органи лишилися неушкоджені, пише видання Siberian Times.

    Левеня на ім’я Спарта знайшли ще у 2018 році в Якутії. Цей регіон входить до поясу вічної мерзлоти, завдяки чому під земною корою рештки живих істот можуть зберігатися тисячі років.

    Це найкраще збережені рештки тварини льодовикового періоду, які будь-коли були знайдені.

    «Стан Спарти – майже ідеальний», – розповів співавтор дослідження з Центру палеогенетики Стокгольмського університету Лов Дален.

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    Ідеально збережене левеня віком 28 тис. років знайшли у вічній мерзлоті (фото, відео)
    Ідеально збережене левеня віком 28 тис. років знайшли у вічній мерзлоті (фото, відео)
    Ідеально збережене левеня віком 28 тис. років знайшли у вічній мерзлоті (фото, відео)
    Ідеально збережене левеня віком 28 тис. років знайшли у вічній мерзлоті (фото, відео)
    Фото: Siberian Times

    У дитинчати печерного лева збереглися зуби, шкіра й м’які тканини. За 15 метрів від Спарти у 2017 році науковці виявили самця печерного лева – Бориса. Його тіло також добре збереглося, проте не настільки, як у Спарти. Вік Бориса становить майже 44 тис. років.

    На кожному з тіл левів були знайдені сліди ударів об череп. Ймовірно, тварини загинули під обвалом або впали. І Спарті і Борису на момент загибелі було не більше двох місяців.

    «Знахідка унікальна, жодної подібної в Якутії не знаходили. Ми сподіваємося, що збереглася якась частина материнського молока. Це дасть зрозуміти, чим харчувалася їхня мати», – каже співавтор дослідження.

    Ідеально збережене тіло левеняти допоможе вченим дослідити зниклий вид
    Автор: The Siberian Times

    Печерні леви мешкали у регіонах Євразії в льодовиковий період і вимерли близько десяти тисяч років тому. Науковці також сподіваються секвенувати геном печерного лева, користуючись біологічним матеріалом Спарти й Бориса, і дізнатися більше про життя цих тварин.

    Теги: тварини наука вік
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    Ідеально збережене левеня віком 28 тис. років знайшли у вічній мерзлоті (фото, відео)