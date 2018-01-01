Ідеї Си Цзиньпіна про соціалізм включать до конституції Китаю

Востаннє зміни до конституції КНР вносилися в 2004 році

Державні ЗМІ Китайської народної республіки (КНР) повідомили про те, що правляча Комуністична партія Китаю (КПК) має намір прописати думки очільника країни Си Цзиньпіна в конституції. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. До цього в жовтні 2017 року на XIX з’їзді КПК учасники проголосували за те, щоб додати до керівних принципів



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Формально для внесення змін до Конституції КНР необхідне схвалення Всекитайських зборів народних представників

Востаннє зміни до конституції КНР вносилися в 2004 році

Державні ЗМІ Китайської народної республіки (КНР) повідомили про те, що правляча Комуністична партія Китаю (КПК) має намір прописати думки очільника країни Си Цзиньпіна в конституції.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

До цього в жовтні 2017 року на XIX з’їзді КПК учасники проголосували за те, щоб додати до керівних принципів «думки Си Цзиньпіна про соціалізм із китайськими характеристиками для нової ери». Проте тепер після дводенного засідання КПК, яке відбувалося в Пекіні, представники партії пропонують зробити подібний крок і щодо конституції країни.

Формально для внесення змін до Конституції КНР необхідне схвалення Всекитайських зборів народних представників, які мають зібратися на засіданні в березні 2018 року. Проте внести відповідні зміни можуть і раніше.

Включення згадування Си Цзиньпіна до керівних документів КПК і КНР розглядається як ознака досягнення особливого рівня влади на рівні із Мао Цзедуном і Ден Сяопіном. При цьому згадування про Ден Сяопіна в статуті Компартії КНР було зроблено лише після його смерті в 1997 році.

Востаннє зміни до Конституції КНР робилися в 2004 році, щоб гарантувати права людини і захист приватної власності.