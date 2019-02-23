Ілон Маск узяв іпотеку на $61 млн
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Бізнесмен взяв кредити на 30 років під процентну ставку 3,5% річних
Засновник американських компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск узяв іпотечних кредитів на загальну суму 61 мільйон доларів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Близько 50 мільйонів доларів ще наприкінці 2018 року підприємець оформив у банку Morgan Stanley на купівлю нерухомості в Каліфорнії. Сума досягла 61 мільйона доларів, коли Маск рефінансував кредит на придбання купленого у 2012 році за 17 мільйонів доларів будинку площею близько 1900 кв. м у передмісті Лос-Анджелеса.
Відзначається, що бізнесмен взяв кредити на 30 років під процентну ставку 3,5% річних, яка буде змінюватися залежно від динаміки ключової ставки ФРС. Bloomberg оцінило щомісячний платіж у 180 тисяч доларів.
Нагадаємо, у серпні минулого року акціонери Tesla подали позов до суду на Маска через його повідомлення у Twitter про те, що він хоче перетворити компанію з публічної на приватну. Через це акції компанії впали на 12%.
Комісія із цінних паперів і бірж США також звернулася з позовом проти засновника Tesla. Пізніше Маск досяг угоди з регулятором, однак йому довелося залишити посаду голови ради директорів компанії.