Ілон Маск узяв іпотеку на $61 млн



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Ілон Маск

Бізнесмен взяв кредити на 30 років під процентну ставку 3,5% річних

Засновник американських компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск узяв іпотечних кредитів на загальну суму 61 мільйон доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Близько 50 мільйонів доларів ще наприкінці 2018 року підприємець оформив у банку Morgan Stanley на купівлю нерухомості в Каліфорнії. Сума досягла 61 мільйона доларів, коли Маск рефінансував кредит на придбання купленого у 2012 році за 17 мільйонів доларів будинку площею близько 1900 кв. м у передмісті Лос-Анджелеса.

Відзначається, що бізнесмен взяв кредити на 30 років під процентну ставку 3,5% річних, яка буде змінюватися залежно від динаміки ключової ставки ФРС. Bloomberg оцінило щомісячний платіж у 180 тисяч доларів.

Нагадаємо, у серпні минулого року акціонери Tesla подали позов до суду на Маска через його повідомлення у Twitter про те, що він хоче перетворити компанію з публічної на приватну. Через це акції компанії впали на 12%.

Комісія із цінних паперів і бірж США також звернулася з позовом проти засновника Tesla. Пізніше Маск досяг угоди з регулятором, однак йому довелося залишити посаду голови ради директорів компанії.