Індія позбавила громадянства понад 4 мільйона жителів



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Напруженість щодо громадянства в Ассамі була протягом десятиліть

Індія позбавила громадянства понад 4 мільйонів мешканців країни, які не змогли довести, що не є біженцями з Бангладеш.

Про це повідомляє CNN.

Громадянства не були позбавлені тільки ті жителі Ассама, які змогли довести, що жили в штаті до 1971 року, коли в результаті війни в сусідньому Бангладеш мільйони біженців ринули до Індії.

Рішення індійської влади може призвести до масової депортації мусульман з Ассама.

Зазначається, що публікація Національного реєстру громадян (СРН) пов'язана з гнівом населення щодо незаконної міграції в штат Ассам, який розділяє кордон з Бангладешем.

Прихильники реєстру кажуть, що це допоможе викорінити незаконних іммігрантів з Бангладеш, але цей крок спричинив побоювання щодо можливої депортації сотень тисяч ассамських мусульман, які говорить бенгальською мовою.

Напруженість щодо громадянства в Ассамі була протягом десятиліть, і на початку цього року вона поновила на тлі спроб уряду «викорінити бенгальців та іноземців».