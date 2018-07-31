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    Індія позбавила громадянства понад 4 мільйона жителів

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    Індія позбавила громадянства понад 4 мільйона жителів

    Напруженість щодо громадянства в Ассамі була протягом десятиліть

    Індія позбавила громадянства понад 4 мільйонів мешканців  країни, які не змогли довести, що не є біженцями з Бангладеш.

    Про це повідомляє CNN.

    Громадянства не були позбавлені тільки ті жителі Ассама, які змогли довести, що жили в штаті до 1971 року, коли в результаті війни в сусідньому Бангладеш мільйони біженців ринули до Індії.

    Рішення індійської влади може призвести до масової депортації мусульман з Ассама.

    Зазначається, що публікація Національного реєстру громадян (СРН) пов'язана з гнівом населення щодо незаконної міграції в штат Ассам, який розділяє кордон з Бангладешем.

    Прихильники реєстру кажуть, що це допоможе викорінити незаконних іммігрантів з Бангладеш, але цей крок спричинив побоювання щодо можливої депортації сотень тисяч ассамських мусульман, які говорить бенгальською мовою.

    Напруженість щодо громадянства в Ассамі була протягом десятиліть, і на початку цього року вона поновила на тлі спроб уряду «викорінити бенгальців та іноземців».

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