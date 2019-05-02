Ініціатор відставки Парубія визнав, що у нього бракує підписів нардепів



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Писаренко: Наступного разу дам коментар з цього приводу, коли набереться 150 підписів

Писаренко каже, що досі йому не вдалося зібрати необхідні 150 підписів

Член депутатської групи «Відродження» Валерій Писаренко, який ініціював збір підписів за відкликання Андрія Парубія з посади голови Верховної Ради, зізнався, що досі йому не вдалося зібрати 150 підписів «за».

«В перший день (23 квітня, - «Главком») ми зібрали 35 підписів. Я обіцяв, що наступного разу дам коментар з цього приводу, коли набереться 150. Зараз поки 150 немає», - сказав він «Главкому».

Як повідомлялось, Писаренко 23 квітня розпочав збір підписів за відставку Парубія.

Нардеп заявив журналістам, що це зумовлено бажанням змінити порядок денний Верховної Ради.

«Спікера ніхто не виганяє. Ми пропонуємо, щоб Рада визначилася з тим, щоб сьогодні відкликати спікера зі своєї посади. Ми започаткували процес, збираємо 150 підписів... підписання відкрито. В секретаріаті групи «Відродження» лежать всі документи підписані, і ми очікуємо набирати 150 голосів задля того, щоб це питання внести на голосування у Верховну Раду», - пояснив Писаренко.

Як відомо, сам спікер парламенту сказав, що готовий піти у відставку, але за однієї умови - після підписання законопроекту про мову.

Варто відзначити, що голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не допустить розпуску парламенту.