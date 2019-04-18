Парубій заявив, що розпуску Ради не буде



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Спікер парламенту Андрій Парубій

Відповідно до статті 90 Конституції України, повноваження Верховної Ради не можуть бути достроково припинені президентом України в останні шість місяців її повноважень

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не допустить розпуску парламенту.

Про це він сказав у інтерв'ю інтернет-виданню Цензор.НЕТ.

«Знаєте, я це — про розпуск — чув від моменту обрання Головою Верховної Ради України. 14 квітня, до речі, було рівно 3 роки. Я говорив тоді і говорю зараз: розпуску парламенту не буде. Я не допущу цього сценарію», - сказав спікер.

Відповідно до статті 90 Конституції України, повноваження Верховної Ради не можуть бути достроково припинені президентом України в останні шість місяців її повноважень.

Відтак Парубій підкреслив, що «27 травня минає будь-яка можливість – навіть теоретична – розпустити парламент». «Я переконаний, що немає ані підстав, ані часу, щоб ті підстави шукати. Звичайно, можливо шукати якісь зачіпки. І це, скоріш за все, є концепції, які намагаються розвинути і втілити вірні юристи Януковича — Лукаш і Портнов. Але парламент — найвищий законодавчий орган держави, який, правда, вже давно і вперто намагаються демонізувати. І коли сьогодні хтось хоче нанести удар по парламенту, я говорю дуже просто: не дозволю! Не дозволю маніпулювати ні законами, ні Конституцією. Немає жодних підстав — ані політичних, ані юридичних — для того, щоб ставити питання про розпуск Верховної Ради України. І хай вони (команда Зеленського - ред.) свої конспірологічні марення і комбінації залишать для свого штабу», - зазначив Голова ВР.

Як повідомлялося, кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський у інтерв’ю інтернет-виданню «РБК-Україна» заявив, що думатиме над можливістю розпуску Верховної Ради VIII скликання, але пообіцяв при цьому не порушувати закон.

Водночас, 15 квітня на сайті «Українська правда» вийшло інтерв'ю із заступником голови фракції «Блок Петра Порошенка» Сергієм Березенком, який заявив, що не виключає можливість проведення позачергових виборів народних депутатів України і зазначив, що така можливість на сьогодні оцінюється як 50:50.