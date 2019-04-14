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    Іноземець намагався провезти у Росію більше 700 упаковок ліків

    • Розсилка
    Іноземець намагався провезти у Росію більше 700 упаковок ліків

    Контрабандист перевозив скляні пляшки з препаратом «Корвітин», який використовується в галузі кардіології та неврології

    Прикордонники Харкова затримали іноземця, який намагався незаконно провезти у Росію більше 700 уппаковок нелегальних медпрепаратів. Про це повідомляє Східне регіональне Управління ДПСУ.

    «Сьогодні вранці, в пункті пропуску Плетенівка, прикордонники спільно з співробітниками Фіскальної служби виявили понад 700 упаковок медичних засобів, прихованих від митного контролю. Їх намагався вивезти до Росії 28-річний громадянин Узбекистану на автомобілі марки Mercedes-Benz Sprinter», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначили прикордонники, в ході здійснення прикордонно-митного оформлення правоохоронці звернули увагу на знервовану поведінку водія. Було прийнято рішення про здійснення поглибленого огляду транспортного засобу.

    Над сидінням водія та пасажира було виявлено спеціально виготовлену схованку, в якій знаходились скляні пляшки з препаратом «Корвітин», який використовується в галузі кардіології та неврології, у кількості 630 штук. Інша схованка була облаштована під прикрученою боковою обшивкою салону автомобіля. В ній знаходилось 100 упаковок медичного засобу Driclor, який використовується в медичній галузі проти підвищеного потовиділення.

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    Загальна попередня сума оцінки товарів складає майже 70 тисяч гривень. Їх було вилучено встановленим порядком разом із автомобілем та передано представникам Державної фіскальної служби.

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