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    Іран про можливість удару США по його ядерним об'єктам: Відповідь буде нищівною

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    Речник уряду Ірану: Наша ядерна програма призначена &laquo;виключно для мирних потреб&raquo; - Іран про можливість удару США по його ядерним об'єктам: Відповідь буде нищівною
    Речник уряду Ірану: Наша ядерна програма призначена «виключно для мирних потреб»
    Фото:Blondinrikard Fröberg/Flickr

    Іран розкритикував повідомлення ЗМІ про намір Дональда ТРампа знищити об'єкти, які пов'язані з ядерною програмою Тегерану

    Речник уряду Ірану Алі Рабіє наголосив, що будь-який напад з боку США отримає «нищівну» відповідь. Про це повідомляє Reuters.

    Речник іранського уряду додав, що ядерна програма Тегерану призначена «виключно для мирних потреб».

    16 листопада The New York Times з посиланням одразу на чотири джерела повідомило, що у фіналі свого президентства Дональд Трамп заговорив про можливість атакувати ядерні об'єкти Ірану.

    З такою ідеєю президент США виступив після того, як міжнародні інспектори повідомили про «значне збільшення Тегераном запасів ядерних матеріалів». 

    Віцепрезидент США Майк Пенс, держсекретар Майк Помпео, в.о. глави Пентагону Крістофер Міллер і голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі одразу почали відмовляли Трампа від цих намірів. 

    Атака могла бути направлена на завод, що розташований у місті Натанз. За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), цей завод зосередив уранові запаси, які в 12 разів перевищують дозволені ядерною угодою, підписаної з Тегераном ще за часів Барака Обами. Додамо, що Трамп розірвав цей договір у травні 2018 року.  Він назвав угоду несправедливою і висловив сумнів у тому, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерана.

    Також США розширили санкції проти Ірану з вимогою від держав-союзників припинити купувати у іранську нафту.

    Історична угода щодо іранської ядерної програми від 2015 року передбачала зняття частини санкцій з Ірану в обмін на обмеження його можливостей зі збагачення та зберігання ядерних матеріалів. Проти виходу з угоди виступили провідні країни ЄС і Росія.

    5 січня 2020 року Іран у відповідь на вбивство США генерала Кассема Сулеймані зняв всі обмеження на збагачення урану.


    Теги: США Іран Дональд Трамп ядерна зброя
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