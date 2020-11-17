Трамп планував ракетну атаку на ядерний об'єкт в Ірані — NYT

Дональд Трамп розглядав можливість удару по одному з ядерних об'єктів Ірану, однак його відмовили радники.

Трамп заговорив про можливість атакувати ядерні об'єкти Ірану після того, як міжнародні інспектори повідомили про «значне збільшення Тегераном запасів ядерних матеріалів». Про це повідомляє The New York Times з посиланням одразу на чотири джерела.

З такою пропозицією президент виступив під час однієї з нарад в Овальному кабінеті. За даними видання, Трамп цікавився, наскільки взагалі реально завдати удару по основному ядерному об'єкту Ірану «найближчими тижнями».

Віцепрезидент США Майк Пенс, держсекретар Майк Помпео, в.о. глави Пентагону Крістофер Міллер і голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі одразу почали відмовляли Трампа від цієї ідеї.

«Це може легко перерости в ширший конфлікт в останні тижні вашого президентства», – заявили вони.

Видання припускає, що атака могла бути направлена на завод, що розташований у місті Натанз. За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), цей завод зосередив уранові запаси, які в 12 разів перевищують дозволені ядерною угодою, підписаної з Тегераном ще за часів Барака Обами. Додамо, що Трамп розірвав цей договір у травні 2018 року. Він назвав угоду несправедливою і висловив сумнів у тому, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерана.

Також США розширили санкції проти Ірану з вимогою від держав-союзників припинити купувати у іранську нафту.

Історична угода щодо іранської ядерної програми від 2015 року передбачала зняття частини санкцій з Ірану в обмін на обмеження його можливостей зі збагачення та зберігання ядерних матеріалів. Проти виходу з угоди виступили провідні країни ЄС і Росія.

5 січня 2020 року Іран у відповідь на вбивство США генерала Кассема Сулеймані зняв всі обмеження на збагачення урану.



