Іраном прокотилася хвиля антиурядових демонстрацій

Приводом до демонстрацій стало різке підвищення цін на продукти харчування

У кількох містах Ірану пройшли антиурядові демонстрації. Протести почалися у четвер у місті Мешхед на північному сході країни - другому за величиною місті Ірану, і швидко перекинулися на інші міста. Так, ЗМІ повідомляють про значну кількість людей, які у п'ятницю вийшли на протести у містах Рашт на півночі і Керманшар на заході країни, а також про



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Протести в Ірані

Приводом до демонстрацій стало різке підвищення цін на продукти харчування

У кількох містах Ірану пройшли антиурядові демонстрації. Протести почалися у четвер у місті Мешхед на північному сході країни - другому за величиною місті Ірану, і швидко перекинулися на інші міста.

Так, ЗМІ повідомляють про значну кількість людей, які у п'ятницю вийшли на протести у містах Рашт на півночі і Керманшар на заході країни, а також про дещо менші демонстрації у містах Шираз, Ісфаган і Хамадан.

У Тегерані, столиці Ірану, на місцеву центральну площу вийшли близько 50 людей - за повідомленнями, кількох із них затримали. Протести пройшли навіть у місті Кум, священному для шиїтів, пише ВВС.

Приводом до демонстрацій стало різке підвищення цін на продукти харчування. Зокрема, ціни на яйця за тиждень у країні піднялися удвічі.

Водночас у багатьох містах акції протесту переросли у серйозніші антиурядові демонстрації, на яких закликали звільнити політичних в'язнів і покласти край насиллю з боку поліції.

У Мешхеді, де поліція затримала 52 демонстрантів, також критикували іранський уряд за зосередження переважно на зовнішній політиці, аніж на внутрішніх проблемах країни.

Ці демонстрації - наймасштабніші у Ірані після протестів 2009 року, що спалахнули після суперечливих президентських виборів, зазначають оглядачі.

Іранська влада застерігає громадян від участі у незаконних зібраннях, проте у соцмережах все одно закликають до протестів у різних куточках країни.

До слова, 25 грудня Верховний суд Ірану підтвердив смертний вирок засудженому за шпигунство науковцеві, який має подвійне, шведсько-іранське громадянство.