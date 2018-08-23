«Ісламська держава» взяла відповідальність за напад на перехожих поблизу Парижа



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Фото: AP Французька поліція нейтралізувала злочинця

Нападник був «нейтралізований» поліцією, деталей правоохоронці не розголошуюють

Терористичне угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за атаку на перехожих поблизу Парижа, внаслідок якої загинуло двоє людей, передає Haarez.

За інформацією місцевих правоохоронців, третя людина, на яку було скоєно напад, перебуває у важкому стані.

Нападник був «нейтралізований» поліцією, зазначає видання, не розкриваючи, втім жодних деталей.

Нагадаємо, у четвер в місті Трап чоловік з ножем напав на перехожих. У місті Трап проживає близько 30 тисяч осіб. Воно розташована за близько 30 кілометрів від Парижа.

Відзначимо, в кінці червня у Франції за підозрою в підготовці атак на мусульман затримали 10 осіб. Затримання проводилися по всій Франції, два з них - на Корсиці. При обшуку у підозрюваних вилучили зброю.

За версією слідства, затримані готували атаки на радикально налаштованих імамів і ісламістів. Правоохоронці встановлюють, наскільки далеко підозрювані просунулися в своїх планах.