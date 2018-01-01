«Ісламська держава» взяла відповідальність за стрілянину в Дагестані

Злочинець відкрив вогонь по натовпу людей під час Масляної в місті Кизляр в Дагестан

Угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за стрілянину в у російському Дагестані, внаслідок якої загинули п'ятеро людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на близьке до бойовиків агентство Amaq. Водночас, пише Reuters, агентство не надало прямих доказів причетності «Ісламської



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Злочинець відкрив вогонь по натовпу людей під час Масляної в місті Кизляр в Дагестан

Угрупування «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за стрілянину в у російському Дагестані, внаслідок якої загинули п'ятеро людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на близьке до бойовиків агентство Amaq.

Водночас, пише Reuters, агентство не надало прямих доказів причетності «Ісламської держави» до нападу.

Нагадаємо, 18 лютого невідомий злочинець відкрив вогонь по натовпу людей під час Масляної в місті Кизляр в Дагестані. На місці загинуло четверо людей.

Офіційно підтверджено поранення ще трьох: місцевої жительки, а також співробітника поліції і співробітника Росгвардії. Неофіційно повідомляється про п’ятьох постраждалих.

Разом з нападником була жінка, але вона втекла перед початком стрілянини.