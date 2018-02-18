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    Кривава масляна у Росії: невідомий відкрив стрілянину по натовпу

    МВС Дагестану підтвердило інформацію про чотирьох загиблих жінок
    Невідомий злочинець відкрив вогонь по натовпу людей під час Масляної в місті Кизляр в Дагестані. Про це повідомляє «Інтерфакс». «Трагедія сталася сьогодні, в неділю, під час Масляної в Кизлярі. Загинуло четверо мирних громадян, стільки ж людей отримали поранення. Злочинця вогнем ліквідували правоохоронці», - сказав
    • Сьогодні, 16:42
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    Церква Георгія Побідоносця у Кизлярі
    Церква Георгія Побідоносця у Кизлярі

    МВС Дагестану підтвердило інформацію про чотирьох загиблих жінок

    Невідомий злочинець відкрив вогонь по натовпу людей під час Масляної в місті Кизляр в Дагестані. Про це повідомляє «Інтерфакс».

    «Трагедія сталася сьогодні, в неділю, під час Масляної в Кизлярі. Загинуло четверо мирних громадян, стільки ж людей отримали поранення. Злочинця вогнем ліквідували правоохоронці», - сказав співрозмовник агентства.

    За його даними, серед поранених троє співробітників Росгвардії.

    Як повідомляє телеграм-канал Mash, за деякими даними, чоловік, озброєний рушницею, підійшов до людей, які зібралися біля однієї з церков в Кизлярі. Він відкрив прицільний вогонь по натовпу.

    Бійці Росгвардії і МВС вбили нападника.

    Як повідомляють «Ріа Новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах Дагестану, через стрільбу загинули четверо людей, ще п'ятеро постраждали. Всі загиблі – цивільні, що поверталися з храму. Нападник не перебував на обліку у правоохоронних органах і не був прихильником радикальних течій.

    Як уточнила «Медуза», МВС Дагестану підтвердило інформацію про чотирьох загиблих жінок в Кизлярі. Поранення отримала ще одна місцева жителька, а також співробітник поліції і співробітник Росгвардії. Злочинець стріляв з мисливської рушниці. Жінку, що перебувала з нападником, затримали.

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