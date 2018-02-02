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    Іспанію засипало снігом, дороги заблоковані

    Сонячна Іспанія потерпає від негоди
    У північній та центральній Іспанії сильні снігопади, в результаті дороги заблокувані. Про це повідомляє видання The Local. «Сильний снігопад і заморозки принесли хаос на дорогах у північній та центральній Іспанії», - йдеться у повідомленні. Як зазначається, кучугури снігу призвели до закриття основних магістралей в
    • Сьогодні, 19:59
    • Розсилка
    AFP

    Сонячна Іспанія потерпає від негоди

    У північній та центральній Іспанії сильні снігопади, в результаті дороги заблокувані. Про це повідомляє видання The Local.

    «Сильний снігопад і заморозки принесли хаос на дорогах у північній та центральній Іспанії», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, кучугури снігу призвели до закриття основних магістралей в Кастилія-Леоні, Кантабрії, Астурії і гірських районах Арагона, Басконії і навіть Мадриді та частині Балеарських островів.

    Національне метеорологічне агентство Іспанії попереджає про негоду у 33 провінціях на півострові та Балеарських островах.

    Нагадаємо, 30 січня повідомлялося, що у Марокко (Північна Африка) вперше за 50 років випав сніг.

    дороги Іспанія
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