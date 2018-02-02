Іспанію засипало снігом, дороги заблоковані
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Сонячна Іспанія потерпає від негоди
У північній та центральній Іспанії сильні снігопади, в результаті дороги заблокувані. Про це повідомляє видання The Local.
«Сильний снігопад і заморозки принесли хаос на дорогах у північній та центральній Іспанії», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, кучугури снігу призвели до закриття основних магістралей в Кастилія-Леоні, Кантабрії, Астурії і гірських районах Арагона, Басконії і навіть Мадриді та частині Балеарських островів.
#Predicción de #temperaturas máximas y mínimas para #hoy y sus variaciones (2/2). https://t.co/nkt7p7WaxU pic.twitter.com/3avGUbajMA— AEMET (@AEMET_Esp) 2 лютого 2018 р.
Національне метеорологічне агентство Іспанії попереджає про негоду у 33 провінціях на півострові та Балеарських островах.
Нагадаємо, 30 січня повідомлялося, що у Марокко (Північна Африка) вперше за 50 років випав сніг.