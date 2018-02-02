Іспанію засипало снігом, дороги заблоковані

Сонячна Іспанія потерпає від негоди

У північній та центральній Іспанії сильні снігопади, в результаті дороги заблокувані. Про це повідомляє видання The Local. «Сильний снігопад і заморозки принесли хаос на дорогах у північній та центральній Іспанії», - йдеться у повідомленні. Як зазначається, кучугури снігу призвели до закриття основних магістралей в



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AFP

Сонячна Іспанія потерпає від негоди

У північній та центральній Іспанії сильні снігопади, в результаті дороги заблокувані. Про це повідомляє видання The Local.

«Сильний снігопад і заморозки принесли хаос на дорогах у північній та центральній Іспанії», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, кучугури снігу призвели до закриття основних магістралей в Кастилія-Леоні, Кантабрії, Астурії і гірських районах Арагона, Басконії і навіть Мадриді та частині Балеарських островів.

Національне метеорологічне агентство Іспанії попереджає про негоду у 33 провінціях на півострові та Балеарських островах.

Нагадаємо, 30 січня повідомлялося, що у Марокко (Північна Африка) вперше за 50 років випав сніг.