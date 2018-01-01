Сніг засипав Марокко вперше за 50 років

Півсторіччя жителі африканської країни не бачили хуртовини

У Марокко (Північна Африка) вперше за 50 років випав сніг. Про це повідомляє видання Morocco World News. Місцеві жителі викладають фото і відео засніжених вулиць у соцмережах. За інформацією центру Національної метеорології Марокко, причина незвичайної погоди - маси холодного повітря, що прийшли в країну з боку Північної Європи. Як підсумок, у



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Півсторіччя жителі африканської країни не бачили хуртовини

У Марокко (Північна Африка) вперше за 50 років випав сніг. Про це повідомляє видання Morocco World News.

Місцеві жителі викладають фото і відео засніжених вулиць у соцмережах.

За інформацією центру Національної метеорології Марокко, причина незвичайної погоди - маси холодного повітря, що прийшли в країну з боку Північної Європи. Як підсумок, у країні, з традиційною спекою, встановилися низький тиск і температури від 0 до -1 градуса.

За прогнозами зимова погода протримається до четверга - в країні будуть продовжуватися снігопади, а температура може знизитися аж до -4 градусів в окремих регіонах.

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