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    Сніг засипав Марокко вперше за 50 років

    Півсторіччя жителі африканської країни не бачили хуртовини
    У Марокко (Північна Африка) вперше за 50 років випав сніг. Про це повідомляє видання Morocco World News. Місцеві жителі викладають фото і відео засніжених вулиць у соцмережах. За інформацією центру Національної метеорології Марокко, причина незвичайної погоди - маси холодного повітря, що прийшли в країну з боку Північної Європи. Як підсумок, у
    • Сьогодні, 17:23
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    Півсторіччя жителі африканської країни не бачили хуртовини

    У Марокко (Північна Африка) вперше за 50 років випав сніг. Про це повідомляє видання Morocco World News.

    Місцеві жителі викладають фото і відео засніжених вулиць у соцмережах.

    За інформацією центру Національної метеорології Марокко, причина незвичайної погоди - маси холодного повітря, що прийшли в країну з боку Північної Європи. Як підсумок, у країні, з традиційною спекою, встановилися низький тиск і температури від 0 до -1 градуса.

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    Сніг засипав Марокко вперше за 50 років
    Сніг засипав Марокко вперше за 50 років
    Сніг засипав Марокко вперше за 50 років

    За прогнозами зимова погода протримається до четверга - в країні будуть продовжуватися снігопади, а температура може знизитися аж до -4 градусів в окремих регіонах.

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