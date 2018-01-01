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    Іспанська прокуратура розслідує відмивання чиновниками РФ 30 млн євро

    Російські чиновники відмили 30 мільйонів євро через Іспанію
    Прокуратура Іспанії почала розслідування за фактом повідомлень про те, що російські чиновники відмили 30 млн євро в країні. Про це повідомляє видання Еuobserver. «Іспанія почала розслідування скарг на те, що російські чиновники відмили 30 мільйонів євро через країну ЄС в рамках більш масштабного шахрайства, оприлюдненого російськими
    • Вчора, 22:28
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    Іспанія почала розслідування скарг на те, що російські чиновники відмили 30 мільйонів євро через країну ЄС
    Іспанія почала розслідування скарг на те, що російські чиновники відмили 30 мільйонів євро через країну ЄС

    Російські чиновники відмили 30 мільйонів євро через Іспанію

    Прокуратура Іспанії почала розслідування за фактом повідомлень про те, що російські чиновники відмили 30 млн євро в країні.

    Про це повідомляє видання Еuobserver.

    «Іспанія почала розслідування скарг на те, що російські чиновники відмили 30 мільйонів євро через країну ЄС в рамках більш масштабного шахрайства, оприлюдненого російськими інформатором Сергієм Магнітським», - йдеться в повідомленні.

    Як наголошується, очолить нове розслідування іспанський прокурор Хосе Грінда, відомий за попередніми справами проти російської мафії в Іспанії.

    Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США звернулося до чиновників Кіпру за інформацією про банк, який використовували впливові російські багатії з політичними зв'язками, і який уряд США звинувачує у відмиванні грошей.

    ЄС Росія прокуратура США Іспанія розслідування
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