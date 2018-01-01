Іспанська прокуратура розслідує відмивання чиновниками РФ 30 млн євро
- Вчора, 22:28
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Російські чиновники відмили 30 мільйонів євро через Іспанію
Прокуратура Іспанії почала розслідування за фактом повідомлень про те, що російські чиновники відмили 30 млн євро в країні.
Про це повідомляє видання Еuobserver.
«Іспанія почала розслідування скарг на те, що російські чиновники відмили 30 мільйонів євро через країну ЄС в рамках більш масштабного шахрайства, оприлюдненого російськими інформатором Сергієм Магнітським», - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, очолить нове розслідування іспанський прокурор Хосе Грінда, відомий за попередніми справами проти російської мафії в Іспанії.
Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США звернулося до чиновників Кіпру за інформацією про банк, який використовували впливові російські багатії з політичними зв'язками, і який уряд США звинувачує у відмиванні грошей.