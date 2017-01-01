ФБР підозрює кіпрський банк у допомозі росіянам відмивати гроші

FBME Bank заперечує звинувачення у злочинній діяльності

Федеральне бюро розслідувань США звернулося до чиновників Кіпру за інформацією про банк, який використовували впливові російські багатії з політичними зв'язками, і який уряд США звинувачує у відмиванні грошей. Про це повідомляє Тhe Guardian. Запит про фінустанову надійшов, коли Кіпр зацікавив американського спецслужбовця Роберта Мюллера, який



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FBME Bank заперечує звинувачення у злочинній діяльності

Федеральне бюро розслідувань США звернулося до чиновників Кіпру за інформацією про банк, який використовували впливові російські багатії з політичними зв'язками, і який уряд США звинувачує у відмиванні грошей. Про це повідомляє Тhe Guardian.

Запит про фінустанову надійшов, коли Кіпр зацікавив американського спецслужбовця Роберта Мюллера, який розслідує можливу змову між президентською кампанією Дональда Трампа 2016 року та Кремлем.

Федеральні слідчі та Казначейство США звернулися до Центрального банку Кіпру в листопаді, щоб знайти детальну інформацію про кіпрський FBME Bank, який було закрито в цьому році. Джерело, знайоме із запитом ФБР, повідомило, що це пов'язано з вивченням Мюллером справи екс-керівника кампанії Трампа Пола Манафорта та грошима, що рухалися між колишніми радянськими державами та США через кіпрські банки.

FBME Bank рішуче заперечував звинувачення в тому, що він є каналом для відмивання грошей та іншої злочинної діяльності. Власники банку брати з Лівану Айоб-Фарід Сааб та Фаді Мішель Сааб виступили із заявою про низку критичних статей щодо банку, відкинувши всі закиди про правопорушення.

Видання Bloomberg повідомило, що FBME Bank є предметом двох розслідувань США - щодо кредитних карток банку та про можливе відмивання російських грошей.

FBME, відомий як Федеральний банк Близького Сходу, базується в Танзанії, але близько 90% її банківських операцій було проведено на Кіпрі. У звіті Мінфіну США від 2014 року зазначено, що банк був установою для відмивання грошей.