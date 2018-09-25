Італія триматиме дефіцит бюджету під контролем



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«Рух п’яти зірок» і далі вимагає збільшення дефіциту бюджету

Джерело в уряді Італії заявляє, що в бюджеті 2019 року рівень дефіциту буде і далі складати менше 2%.

Про це стало відомо після засідання в офісі прем’єр-міністра країни, яке відбулося пізно ввечері в понеділок, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Уряд у складі «Руху п’яти зірок» і «Ліги півночі» має представити основні параметри бюджету на наступний рік цього тижня. При цьому було вирішено не переходити психологічну межу в 2%.

В рамках самого засідання міністр економіки Італії Джіованні Тріа, який не належить до жодної політичної сили коаліційного уряду, наполягав на рівні дефіциту бюджету в 1,6%. В той же час популістський «Рух п’яти зірок» і далі наполягав на збільшенні дефіциту бюджету більше ніж 2%.

Дана політична сила вимагає збільшення соціальних витрат, що призвело б до збільшення бюджету.

Також «Рух п’яти зірок» погрожував звільненнями в міністерстві економіки, якщо його службовці не підтримають ідею додаткового фінансування соціальних програм.

Джерело в уряді Італії повідомило, що в рамках пізньої наради в понеділок Джіованні Тріа супроводжували три представники міністерства економіки для більшої переконливості і підтримки аргументів міністра.