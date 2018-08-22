Італійці обурилися нахабним вчинком туристів, які голяка залізли у фонтан в Римі



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Фонтан, де стався інцидент, розташований біля монументу Вітторіано на честь першого короля Італії після об’єднання країни

У Римі поліція розшукує двох туристів, які позували оголеними у фонтані на площі П’яцца Венеція.

Про це повідомляє BBC.

Туристи залізли у фонтан в одних лише трусах, а потім один із них зняв нижню білизну і позував оголеним перед фотокамерами.

Знімки та відео, опубліковані в інтернеті, викликали обурення в Італії, а віце-прем'єр країни Маттео Сальвіні заявив, що «Італія не є їхньою домашньою ванною кімнатою».

«Я знатиму, як провчити цих ідіотів, коли їх знайдуть», - написав Сальвіні у Twitter.

Місцева поліція, яка зараз розшукує двох англомовних туристів, заявила, що інцидент був «незаконним та образливим».

Як відомо, фонтан, де стався інцидент, розташований біля монументу Вітторіано на честь першого короля Італії після об’єднання країни. Монумент також зберігає могилу невідомого солдата у пам’ять про всіх загиблих солдатів.

Джерело: Європейська правда