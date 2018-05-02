Італійський курорт Капрі обмежить переміщення туристів

Влада острова збирається спробувати експеримент, подібний запровадженому у Венеції

Влада популярного італійського острова-курорту Капрі слідом за Венецією вирішила обмежити переміщення туристів. Влада острова через масштабний наплив туристів вирішила впорядкувати маршрути їх пересування, повідомляє The Sun. За словами мера острова Джанні Де Мартіно, влада збирається спробувати експеримент, подібний запровадженому у



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Острів-курорт Капрі

Влада острова збирається спробувати експеримент, подібний запровадженому у Венеції

Влада популярного італійського острова-курорту Капрі слідом за Венецією вирішила обмежити переміщення туристів.

Влада острова через масштабний наплив туристів вирішила впорядкувати маршрути їх пересування, повідомляє The Sun.

За словами мера острова Джанні Де Мартіно, влада збирається спробувати експеримент, подібний запровадженому у Венеції.

«Я розумію труднощі, з якими стикається мій венеціанський колега. Ми не можемо відразу зупинити потоки туристів, але ми можемо хоча б спробувати», – сказав він.

Офіційно про способи регулювання кількості туристів міська влада поки не оголосила, але ЗМІ припускають, що обмеження буде реалізоване у вигляді виділення окремих маршрутів для туристів, а також запровадження турнікетів навколо популярних пам'яток.

Острів Капрі щорічно відвідує понад мільйон туристів, при тому, що його постійне населення становить до 15 тис. осіб.