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    Італійський лоукостер анонсував три нові напрямки з України

    Авіакомпанія анонсувала нові перельоти в Румунію та Іспанію
    Італійський бюджетний авіаперевізник Ernest Airlines у 2018 році планує відкрити рейси по трьох нових напрямках з України до Італії. Про це повідомляє ЦТС. До вже існуючих напрямків з Києва додадуть маршрут в Болонью, а зі Львова — до Риму та Мілану. Окрім нових рейсів з України авіакомпанія також анонсувала нові перельоти в
    • Вчора, 23:18
    • Розсилка

    Авіакомпанія анонсувала нові перельоти в Румунію та Іспанію

    Італійський бюджетний авіаперевізник Ernest Airlines у 2018 році планує відкрити рейси по трьох нових напрямках з України до Італії.

    Про це повідомляє ЦТС.

    До вже існуючих напрямків з Києва додадуть маршрут в Болонью, а зі Львова — до Риму та Мілану.

    Окрім нових рейсів з України авіакомпанія також анонсувала нові перельоти в Румунію та Іспанію. При цьому рейси на нові напрямки поки не доступні для пасажирів.

    Авіакомпанія планує оприлюднити точний розклад і відкрити продажу за новими напрямками в найближчі дні.

    Нагадаємо, у жовтні італійська авіакомпанія Ernest Airlines почала літати до Львова з Мілану.

    Як повідомлялося, Львівський аеропорт зупинив переговори з лоукостом Ryanair.

    Румунія літак лоукости
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