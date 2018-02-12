Італійський лоукостер анонсував три нові напрямки з України
- Вчора, 23:18
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Авіакомпанія анонсувала нові перельоти в Румунію та Іспанію
Італійський бюджетний авіаперевізник Ernest Airlines у 2018 році планує відкрити рейси по трьох нових напрямках з України до Італії.
Про це повідомляє ЦТС.
До вже існуючих напрямків з Києва додадуть маршрут в Болонью, а зі Львова — до Риму та Мілану.
Окрім нових рейсів з України авіакомпанія також анонсувала нові перельоти в Румунію та Іспанію. При цьому рейси на нові напрямки поки не доступні для пасажирів.
Авіакомпанія планує оприлюднити точний розклад і відкрити продажу за новими напрямками в найближчі дні.
Нагадаємо, у жовтні італійська авіакомпанія Ernest Airlines почала літати до Львова з Мілану.
Як повідомлялося, Львівський аеропорт зупинив переговори з лоукостом Ryanair.