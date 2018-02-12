Італійський лоукостер анонсував три нові напрямки з України

Авіакомпанія анонсувала нові перельоти в Румунію та Іспанію

Італійський бюджетний авіаперевізник Ernest Airlines у 2018 році планує відкрити рейси по трьох нових напрямках з України до Італії. Про це повідомляє ЦТС. До вже існуючих напрямків з Києва додадуть маршрут в Болонью, а зі Львова — до Риму та Мілану. Окрім нових рейсів з України авіакомпанія також анонсувала нові перельоти в



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Авіакомпанія анонсувала нові перельоти в Румунію та Іспанію

Італійський бюджетний авіаперевізник Ernest Airlines у 2018 році планує відкрити рейси по трьох нових напрямках з України до Італії.

Про це повідомляє ЦТС.

До вже існуючих напрямків з Києва додадуть маршрут в Болонью, а зі Львова — до Риму та Мілану.

Окрім нових рейсів з України авіакомпанія також анонсувала нові перельоти в Румунію та Іспанію. При цьому рейси на нові напрямки поки не доступні для пасажирів.

Авіакомпанія планує оприлюднити точний розклад і відкрити продажу за новими напрямками в найближчі дні.

Нагадаємо, у жовтні італійська авіакомпанія Ernest Airlines почала літати до Львова з Мілану.

Як повідомлялося, Львівський аеропорт зупинив переговори з лоукостом Ryanair.