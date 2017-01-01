Львівський аеропорт зупинив переговори з лоукостом Ryanair

Триває переговорний процес аеропорту з іншими бюджетними авіакомпаніями

Перемовини між аеропортом «Львів» та лоукостом Ryanair наразі призупинені. Водночас аеропорт активно проводить переговорний процес з італійським лоукостом Ernest Airlines та англійським EasyJet. Про це заявила генеральний директор аеропорту Тетяна Романовська. [READ_MORE] «З Ryanair зараз перемовини призупинені.



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Літак лоукосту Ryanair

Триває переговорний процес аеропорту з іншими бюджетними авіакомпаніями

Перемовини між аеропортом «Львів» та лоукостом Ryanair наразі призупинені. Водночас аеропорт активно проводить переговорний процес з італійським лоукостом Ernest Airlines та англійським EasyJet.

Про це заявила генеральний директор аеропорту Тетяна Романовська.

«З Ryanair зараз перемовини призупинені. Деякі плани, які мав Ryanair, вже підхопили інші. До прикладу, Wizz Air починає літати у Лондон», - констатувала Романовська.

За її словами, наразі розпочалася активна співпраця з італійським лоукостом Ernest Airlines. Також триває переговорний процес з іншими бюджетними авіакомпаніями.

«Ведемо переговори з іспанською компанією, з англійським EasyJet», - зазначила директор.

Романовська також розповіла про плани щодо відкриття трансатлантичного перельоту у США (Нью-Йорк) та Канаду (Торонто).

«Слід врешті повернути пряме сполучення з Америкою, де у нас потужний ресурс в особі численної діаспори», - наголосила вона.

Джерело: Укрінформ