Італійський парламент визнав геноцидом масове вбивство вірмен в Османській імперії



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Документ про визнання геноциду вірмен підготували члени однієї з керівних партій – «Рух 5 зірок»

Майже 400 парламентаріїв в Римі в середу закликали уряд країни визнати різанину вірменів у роки Першої світової війни геноцидом. Про це повідомляє DW.

Анкара раніше висловила співчуття у зв'язку з ініціативою італійських депутатів.

Нижня палата парламенту Італії в середу, 10 квітня, закликала уряд цієї країни офіційно визнати геноцидом масове вбивство вірмен в Османській імперії в 1915-16 роках.

За відповідну резолюцію проголосували 382 депутати як з правлячих, так і з опозиційних партій.

Ще 43 парламентарія, що належать до правоцентристської партії "Вперед, Італія" екс-прем'єра Сильвіо Берлусконі, утрималися.

Голосів «проти» подано не було.

Зазначимо, що напередодні Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла Італії в Анкарі Массімо Гаяні, оскільки сенат Італії готувався до розгляду питання щодо визнання подій 1915 року у Туреччині «геноцидом проти вірменів».