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    Італійський парламент визнав геноцидом масове вбивство вірмен в Османській імперії

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    Італійський парламент визнав геноцидом масове вбивство вірмен в Османській імперії

    Документ про визнання геноциду вірмен підготували члени однієї з керівних партій – «Рух 5 зірок»

    Майже 400 парламентаріїв в Римі в середу закликали уряд країни визнати різанину вірменів у роки Першої світової війни геноцидом. Про це повідомляє DW.

    Анкара раніше висловила співчуття у зв'язку з ініціативою італійських депутатів.

    Нижня палата парламенту Італії в середу, 10 квітня, закликала уряд цієї країни офіційно визнати геноцидом масове вбивство вірмен в Османській імперії в 1915-16 роках.

    За відповідну резолюцію проголосували 382 депутати як з правлячих, так і з опозиційних партій.

    Ще 43 парламентарія, що належать до правоцентристської партії "Вперед, Італія" екс-прем'єра Сильвіо Берлусконі, утрималися.

    Голосів «проти» подано не було.

    Зазначимо, що напередодні Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла Італії в Анкарі Массімо Гаяні, оскільки сенат Італії готувався до розгляду питання щодо визнання подій 1915 року у Туреччині «геноцидом проти вірменів».

    Дев’ять регіональних рад Італії вже визнали геноцид вірмен в часи Османської імперії.

    Позиція Туреччини щодо подій 1915 року полягає в тому, що загибель вірмен в східній Анатолії в 1915 році відбулася після того, як деякі з них приєдналися до росіян, що здійснювали вторгнення, і повстали проти османських сил.

    Анкара не визнає ці події геноцидом, але визнає, що в ході Першої світової війни були жертви з обох сторін.

    За оцінками істориків, близько 1 млн вірменів були вбиті турками, що було визначено багатьма вченими як перший геноцид ХХ століття.

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