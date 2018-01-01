Італійський поштар приховав 570 кг листів

Чоловік не зізнається, навіщо ховав пошту

В Італії заарештували поштаря, який ховав у своєму гаражі 570 кілограмів недоставленої кореспонденції. Про це повідомляє видання BBC. Як повідомляється, 56-річного співробітника пошти затримали у місті Віченца. Чоловіка розсекретили робітники заводу з переробки. Вони знайшли контейнери з листами, рахунками і банківськими документами у його