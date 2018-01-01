Італійський поштар приховав 570 кг листів
- Сьогодні, 15:44
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Скріншот відео поліції
Чоловік не зізнається, навіщо ховав пошту
В Італії заарештували поштаря, який ховав у своєму гаражі 570 кілограмів недоставленої кореспонденції. Про це повідомляє видання BBC.
Як повідомляється, 56-річного співробітника пошти затримали у місті Віченца. Чоловіка розсекретили робітники заводу з переробки.
Вони знайшли контейнери з листами, рахунками і банківськими документами у його гаражі.
Кореспонденція була адресована приватним особам і компаніям у період з 2010 по 2017 роки. Італійська поліція стверджує, що це найбільший обсяг невідправленої пошти, знайдений в Італії.
Поштова служба міста обіцяє доставити листи і пакунки усім, незважаючи на те, що багато речей запізнюються на кілька років.
Розслідування триває.