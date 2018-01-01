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    Італійський поштар приховав 570 кг листів

    Чоловік не зізнається, навіщо ховав пошту
    В Італії заарештували поштаря, який ховав у своєму гаражі 570 кілограмів недоставленої кореспонденції. Про це повідомляє видання BBC. Як повідомляється, 56-річного співробітника пошти затримали у місті Віченца. Чоловіка розсекретили робітники заводу з переробки. Вони знайшли контейнери з листами, рахунками і банківськими документами у його
    • Сьогодні, 15:44
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    Скріншот відео поліції
    Скріншот відео поліції

    Чоловік не зізнається, навіщо ховав пошту

    В Італії заарештували поштаря, який ховав у своєму гаражі 570 кілограмів недоставленої кореспонденції. Про це повідомляє видання BBC.

    Як повідомляється, 56-річного співробітника пошти затримали у місті Віченца. Чоловіка розсекретили робітники заводу з переробки.

    Вони знайшли контейнери з листами, рахунками і банківськими документами у його гаражі.

    Кореспонденція була адресована приватним особам і компаніям у період з 2010 по 2017 роки. Італійська поліція стверджує, що це найбільший обсяг невідправленої пошти, знайдений в Італії.
    Поштова служба міста обіцяє доставити листи і пакунки усім, незважаючи на те, що багато речей запізнюються на кілька років.

    Розслідування триває.

    Італія арешт розслідування
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