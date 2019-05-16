Івано-Франківщину підтопило через сильні дощі



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На території Івано-Франківської області було підтоплено більше 300 житлових будинків з дворогосподарствами Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Внаслідок підняття рівня води в річці Павлівка спостерігались масові підтоплення будинків в селі Ямниця

У Івано-Франківській області у четвер, 16 травня, рятувальники ліквідовують наслідки негоди.

Про це повідомляє Управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

«15 травня внаслідок випадання сильних опадів у вигляді дощу, в період з 19:00 до 22:00 години на території області було підтоплено стічними водами 2 адмінбудівлі, близько 330 житлових будинків з дворогосподарствами, 5 ділянок автомобільних доріг», - заявили в ДСНС.

Зазначається, що станом на 06:00 16 травня залишається підтопленими 126 дворогосподарств з житловими будинками.

Рятувальники 14 разів залучались для надання допомоги населенню: евакуювали 4 осіб з 2 житлових будівель та 4 осіб з 2 підтоплених транспортних засобів, провели роботи з відкачування 1840 куб м води. Всього до проведення робіт на території області було залучено 26 одиниць техніки та 90 чоловік, з них 21 одиницю техніки та 79 чоловік від підрозділів Управління ДСНС в області.

16 травня о 00:20, як додали в прес-службі, до оперативно-координаційного центру поступило повідомлення про підтоплення в селах Угринів та Ямниця Тисменицького району.

Станом на 02:00 в селі Ямниця внаслідок підняття рівня води в річці Павлівка спостерігались підтоплення близько 300 дворогосподарств з житловими будинками (рівень води в будівлях становив від 20 до 100 см).

Мешканці будівель самостійно покинули житло, працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою автомобілів підвищеної прохідності евакуювали 4 людей.

Зазначається, що станом на 06:00 рівень води в річці стабілізувався, спостерігається тенденція до зниження рівня.

Також підрозділи Управління ДСНС надавали допомогу з відкачування води в Івано-Франківську на вулицях Надрічній, Тичини, Хоткевича, Коновальця, в селі Крихівці, місті Бурштин Галицького району, в селищі Войнилів Калуського району, селі Угринів Тисменицького району.

В Івано-Франківську на вулиці Надрічній з води на автодорозі відбуксировано 2 легкових автомобілі, в салоні яких перебувало 4 особи.