Із семи тисяч мов в інтернеті представлені лише 5% - дослідження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майже 40 відсотків населення світу не мають можливості навчатися рідною мовою

На сьогодні у світі близько 750 мільйонів дорослих не вміють читати і писати. Крім того, в часи інтернету і глобалізації велика частина населення світу не має доступу до цифрової інформації рідною мовою. Про це нагадали в ЮНЕСКО з нагоди Міжнародного дня грамотності, який щорічно відзначається 8 вересня. Його тема цього року – «Грамотність і багатомовність», йдеться в повідомленні, опублікованому на Офіційному сайті ООН.

Згідно зі статистикою ООН, більше половини дітей і підлітків віком від 6 до 14 років не вміють читати і рахувати. Цих елементарних навичок грамотності не мають і 750 мільйонів дорослих. Тільки п'ята частина з усіх країн світу гарантує 12-річну безплатну й обов'язкову освіту для всіх. Майже 40 відсотків населення світу не мають можливості навчатися рідною мовою.

Проблеми в сфері освіти поглиблюються тим, що в інтернеті, який став найбагатшим джерелом знань, представлені лише 5 відсотків з 7000 існуючих у світі мов.

Нагадуючи про необхідність побудови багатомовного суспільства, заснованого на знаннях, експерти ЮНЕСКО закликають усі країни переосмислити питання грамотності з урахуванням нового контексту.

«Грамотність є відправною точкою для забезпечення якісної загальної освіти», - заявила Генеральний директор Одре Азула. Саме так сформульована четверта з 17-ти Цілей сталого розвитку на період до 2030 року.

З нагоди Міжнародного дня в понеділок в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі відбудеться церемонія вручення премій в галузі грамотності. Їх лауреатами стали проекти з Алжиру, Колумбії, Індонезії, Італії та Сенегалу.