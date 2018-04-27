Із виправного центру на Івано-Франківщині втік засуджений ґвалтівник

Засуджений зник 24 квітня з виправного центру № 118 у Долині

Із виправного центру на Івано-Франківщині втік засуджений за кілька злочинів чоловік. В’язня на рідній Волині засудили до дев’яти років за ґратами за грабіж та зґвалтування, пише сайт «Версії». Зазначається, що засуджений зник 24 квітня з виправного центру № 118 у Долині, зникнення виявили під час поіменної



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Засуджений зник 24 квітня з виправного центру № 118 у Долині

Із виправного центру на Івано-Франківщині втік засуджений за кілька злочинів чоловік. В’язня на рідній Волині засудили до дев’яти років за ґратами за грабіж та зґвалтування, пише сайт «Версії».

Зазначається, що засуджений зник 24 квітня з виправного центру № 118 у Долині, зникнення виявили під час поіменної перевірки.



«Уродженець та житель села Мукошин Любешівського району Волинської області, 1967 року народження, був засуджений 8 грудня 2010 року за зґвалтування, крадіжку, грабіж, порушення недоторканості житла. Йому присудили до дев’яти років позбавлення волі», – повідомили у прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.



Наразі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 390 («Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі») Кримінального кодексу України.



«Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та оголошення його в розшук», – йдеться в повідомленні прокуратури.