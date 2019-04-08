Із зоопарку в Секторі Гази евакуювали тварин (відео)
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Леви, мавпи, вовки, гієни, лисиці жили в непридатних умовах
Вивезення тварин засмутило місцевих жителів. Кажуть, що зоопарк був чи не єдиною розвагою для дітей
Із зоопарку в Секторі Гази до Йорданії евакуювали 47 тварин. У звіринці, зокрема через воєнний конфлікт з Ізраїлем, тварини не отримували належного догляду.
Про це повідомляє ТСН.
Леви, мавпи, вовки, гієни, лисиці жили в непридатних умовах.
На сполох ще кілька років тому забила міжнародна зоозахисна організація. Виявилося, що звірі потребують медичної допомоги. Деякі з них жили у замалих клітках, погано харчувалися і відповідно були у стресі.
Лише від початку року у звіринці померли чотири леви.
Втім вивезення тварин засмутило місцевих жителів. Кажуть, що зоопарк був чи не єдиною розвагою для дітей.
Раніше повідомлялося, що ізраїльські ВПС завдали 2 квітня удар по Сектору Гази після ескалації конфлікту.