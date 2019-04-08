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    Із зоопарку в Секторі Гази евакуювали тварин (відео)

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    <p>Леви, мавпи, вовки, гієни, лисиці жили в непридатних умовах</p> - Із зоопарку в Секторі Гази евакуювали тварин (відео)

    Леви, мавпи, вовки, гієни, лисиці жили в непридатних умовах

    Вивезення тварин засмутило місцевих жителів. Кажуть, що зоопарк був чи не єдиною розвагою для дітей

    Із зоопарку в Секторі Гази до Йорданії евакуювали 47 тварин. У звіринці, зокрема через воєнний конфлікт з Ізраїлем, тварини не отримували належного догляду.

    Про це повідомляє ТСН.

    Леви, мавпи, вовки, гієни, лисиці жили в непридатних умовах.

    На сполох ще кілька років тому забила міжнародна зоозахисна організація.  Виявилося, що звірі потребують медичної допомоги. Деякі з них жили у замалих клітках, погано харчувалися і відповідно були у стресі.

    Лише від початку року у звіринці померли чотири леви.

    Втім вивезення тварин засмутило місцевих жителів. Кажуть, що зоопарк був чи не єдиною розвагою для дітей.

    Раніше повідомлялося, що ізраїльські ВПС завдали 2 квітня удар по Сектору Гази після ескалації конфлікту.

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