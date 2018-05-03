Ізраїль переконує РФ зайняти більш проізраїльську позицію на Близькому Сході

Тель-Авів не дозволить Ірану перетворити Сирію в аванпост проти Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман у інтерв’ю виданню «Коммерсантъ» попросив Москву зайняти більш проізраїльську позицію по Сирії і Ірану. Таке прохання представник ізраїльського уряду виправдовувати тим, що Тель-Авів не приєднався до санкцій країн заходу щодо РФ у контексті агресії проти України. За словами Лібермана



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Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман

Тель-Авів не дозволить Ірану перетворити Сирію в аванпост проти Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман у інтерв’ю виданню «Коммерсантъ» попросив Москву зайняти більш проізраїльську позицію по Сирії і Ірану. Таке прохання представник ізраїльського уряду виправдовувати тим, що Тель-Авів не приєднався до санкцій країн заходу щодо РФ у контексті агресії проти України. За словами Лібермана Ізраїль дуже цінує відносини, які склалися із Москвою.

Міністр оборони Ізраїлю заявив про значний тиск, який чинився на Тель-Авів щодо можливого запровадження санкцій як за окупацію і анексію Криму, так і за отруєння Сергія Скрипаля і його доньки 4 березня 2018 року в Солсбері. Він нагадав, що Ізраїль не висилав російських дипломатів із країни у відповідь на отруєння. Авігдор Ліберман заявив, що тим самим Тель-Авів бере до уваги і власних розрахунків інтереси РФ, а тому очікує відповідної поведінки Москви у рамках російської політики на Близькому Сході. Міністр оборони Ізраїлю заявив про те, що Тель-Авів немає наміру втручатися в внутрішню політику Сирії, проте і не дозволить перетворення Іраном даної країни в аванпост проти Ізраїлю.

Окремо Авігдор Ліберман порівняв угоду 2015 року щодо ядерної програми Ірану із Мюнхенською змовою 1938 року. Міністр оборони Ізраїлю нагадав про обіцянки Ірану знищити Ізраїль, тому як наслідок Тель-Авів очікує від Москви відповідної реакції.