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    Ізраїль підтвердив перший випадок коронавірусу Covid-19

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    Громадянин Ізраїлю заразився коронавірусом в Італії - Ізраїль підтвердив перший випадок коронавірусу Covid-19
    Громадянин Ізраїлю заразився коронавірусом в Італії

    Чоловік повернувся з Італії чотири дні тому, а температура у нього з’явилася лише 26 лютого

    Коронавірус нового типу виявлено у громадянина Ізраїлю, який повернувся додому з Італії. Про це повідомила в четвер ізраїльська державна радіостанція Kan з посиланням на генерального директора міністерства охорони здоров’я країни Моше Бара Сімон-Това.

    «Перший підтверджений пацієнт з коронавірусом в Ізраїлі. Це чоловік, який повернувся з Італії і відчув себе погано», – сказав чиновник. Він пояснив радіостанції, що «чоловік повернувся з Італії чотири дні тому, а температура у нього з’явилася лише вчора (26 лютого)».

    26 лютого міністерство охорони здоров’я Ізраїлю наказало громадянам країни, які повертаються з Італії, проводити 14 днів в ізоляції на дому. Крім того, відомство закликало співвітчизників ретельно вивчати необхідність зарубіжних поїздок як таких, уникати відвідування міжнародних конференцій і зібрань, а також релігійних заходів, на які з’їжджаються люди з багатьох країн.

    Ізраїль минулого тижня заборонив в’їзд іноземцям, які відвідували в останні 14 днів Південну Корею, Японію, Таїланд, Сінгапур і Гонконг. Аналогічна заборона для іноземців, які відвідували в попередні два тижні Китай, діє з початку лютого. Ізраїльтяни, які повертаються звідти, мають перебувати в суворій ізоляції будинку протягом 14 днів.

    Раніше Ізраїль повідомив про другий випадок зараження коронавірусом у свого громадянина, який був пасажиром лайнера Diamond Princess.

     

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