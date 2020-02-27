Ізраїль підтвердив перший випадок коронавірусу Covid-19



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Громадянин Ізраїлю заразився коронавірусом в Італії

Чоловік повернувся з Італії чотири дні тому, а температура у нього з’явилася лише 26 лютого

Коронавірус нового типу виявлено у громадянина Ізраїлю, який повернувся додому з Італії. Про це повідомила в четвер ізраїльська державна радіостанція Kan з посиланням на генерального директора міністерства охорони здоров’я країни Моше Бара Сімон-Това.

«Перший підтверджений пацієнт з коронавірусом в Ізраїлі. Це чоловік, який повернувся з Італії і відчув себе погано», – сказав чиновник. Він пояснив радіостанції, що «чоловік повернувся з Італії чотири дні тому, а температура у нього з’явилася лише вчора (26 лютого)».

הישראלי שחלה בקורונה הגיע לארץ בטיסת אל על ממילאנו שמספרה 382 בתאריך 23.2.20. חולה הקורונה, אדם בשנות ה-50 לחייו, הגיע למתחם בידוד סמוך לתל השומר@sharonidan @hadasgrinberg pic.twitter.com/yUKA1LUIvf — כאן חדשות (@kann_news) February 27, 2020

26 лютого міністерство охорони здоров’я Ізраїлю наказало громадянам країни, які повертаються з Італії, проводити 14 днів в ізоляції на дому. Крім того, відомство закликало співвітчизників ретельно вивчати необхідність зарубіжних поїздок як таких, уникати відвідування міжнародних конференцій і зібрань, а також релігійних заходів, на які з’їжджаються люди з багатьох країн.

Ізраїль минулого тижня заборонив в’їзд іноземцям, які відвідували в останні 14 днів Південну Корею, Японію, Таїланд, Сінгапур і Гонконг. Аналогічна заборона для іноземців, які відвідували в попередні два тижні Китай, діє з початку лютого. Ізраїльтяни, які повертаються звідти, мають перебувати в суворій ізоляції будинку протягом 14 днів.

"אנחנו בריאים!": צפו בנוסעים הישראלים ששהו בבידוד על ספינת הקורונה, יורדים מן המטוס בנתב"ג @ittaishick pic.twitter.com/yT8mPpBjB4 — כאן חדשות (@kann_news) February 21, 2020

Раніше Ізраїль повідомив про другий випадок зараження коронавірусом у свого громадянина, який був пасажиром лайнера Diamond Princess.