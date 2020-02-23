В Ізраїлі підтвердили другий випадок зараження коронавірусом
Наразі хворий перебуває на карантині в лікарні
Чоловік перебував на круїзному лайнері Diamond Princess
В Ізраїлі на коронавірус захворів чоловік, якого нещодавно евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess.
Про це повідомляє видання Jerusalem Post з посиланням на дані медичного центру «Шиба».
«Другий ізраїльтянин, який повернувся в Ізраїль з круїзного лайнера Diamond Princess в п'ятницю, дав позитивний результат тесту на вірус у неділю», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі хворий перебуває на карантині в лікарні. У медичному центрі запевнили, що він не заразився вірусом в Ізраїлі.
Як відомо, 21 лютого в іншого громадянина Ізраїлю, евакуйованого з круїзного лайнера Diamond Princess, зафіксували коронавірус Covid-19.
Напередодні у трьох росіян із лайнера Diamond Princess підтвердили коронавірус.
До слова, в Японії померли дві людини з круїзного лайнера Diamond Princess, хворі на коронавірусну інфекцію.
Нагадаємо, двох українців із лайнера Diamond Princess вилікували від коронавірусної інфекції.
16 лютого США забрали понад 300 своїх громадян із судна, у 14 з них виявили коронавірус.
Згодом пасажири лайнера Diamond Princess зійшли на берег після двотижневого карантину.