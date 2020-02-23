  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В Ізраїлі підтвердили другий випадок зараження коронавірусом

    • Розсилка
    <p>Наразі хворий перебуває на карантині в лікарні</p> - В Ізраїлі підтвердили другий випадок зараження коронавірусом

    Наразі хворий перебуває на карантині в лікарні

    Чоловік перебував на круїзному лайнері Diamond Princess

    В Ізраїлі на коронавірус захворів чоловік, якого нещодавно евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess.

    Про це повідомляє видання Jerusalem Post з посиланням на дані медичного центру «Шиба».

    «Другий ізраїльтянин, який повернувся в Ізраїль з круїзного лайнера Diamond Princess в п'ятницю, дав позитивний результат тесту на вірус у неділю», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що наразі хворий перебуває на карантині в лікарні. У медичному центрі запевнили, що він не заразився вірусом в Ізраїлі.

    Як відомо, 21 лютого в іншого громадянина Ізраїлю, евакуйованого з круїзного лайнера Diamond Princess, зафіксували коронавірус Covid-19.

    Напередодні у трьох росіян із лайнера Diamond Princess підтвердили коронавірус.

    До слова, в Японії померли дві людини з круїзного лайнера Diamond Princess, хворі на коронавірусну інфекцію.

    Нагадаємо, двох українців із лайнера Diamond Princess вилікували від коронавірусної інфекції.

    16 лютого США забрали понад 300 своїх громадян із судна, у 14 з них виявили коронавірус.

    Згодом пасажири лайнера Diamond Princess зійшли на берег після двотижневого карантину.

    здоров'я Ізраїль корабель лікарня карантин вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ