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    Ізраїль відправить на Місяць новий космічний апарат

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    Ізраїль відправить на Місяць новий космічний апарат

    Прем'єр-міністр Ізраїлю пообіцяв підтримку місяцеходу «Берешит-2»

    Ізраїль відправить на Місяць нову космічну станцію «Берешит-2». Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає Jerusalem Online.

    За його словами, держава візьме участь у запуску другого космічного апарата на Місяць.

    «Я сподіваюся, що друга спроба буде успішною, і ми дійсно станемо четвертою країною, яка здійснить штатну посадку на Місяць. Ми будемо намагатися знову і знову, поки не доб'ємося успіху, і я вважаю, що у нас буде більше шансів на успіх вже вдруге», - зазначив Нетаньяху.

    Нагадаємо, увечері 11 квітня при посадці розбився приватний ізраїльський космічний апарат «Берешит». Причини аварії поки невідомі, за попередніми даними у нього виникли проблеми з двигуном.

    Його будівництво почалося в рамках конкурсу Google Lunar X Prize 8 років тому, загальні витрати на місію склали близько 100 млн доларів.

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