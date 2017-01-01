ЄБРР виділив «курячому королю» Косюку кредит на будівництво заводу
- Сьогодні, 13:25
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Компанія Косюка отримає 25 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку
Європейський банк реконструкції й розвитку вирішив виділити компанії «Миронівський хлібопродукт» кредит у розмірі 25 мільйонів євро на будівництво нового біогазового заводу у Вінницькій області. Про це сказано в повідомленні ЄБРР, передають Українські Новини.
Рада директорів ЄБРР затвердила це питання 29 листопада.
Ці кошти підуть на будівництво нового біогазового заводу потужністю 10 МВт у Вінницькій області.
Проект буде підтримувати стратегію групи MХП з підвищення енергоефективності й екологічного впливу на її діяльність.
Загальна вартість проекту - 27 млн євро.
Як відомо, 17 серпня Миронівський хлібопродукт опублікував звіт про фінансові результати за перше півріччя 2017 року, згідно з яким 58% виручки компанії становив експорт.
Чистий прибуток компанії становив 210 млн дол, що дозволило в 2017 році компанії виплатити власникам 78 млн дол дивідендів.
«Миронівський хлібопродукт» є найбільшим виробником курятини в Україні і належить українському підприємцю Юрію Косюку. За оцінками компанії, «МХП» займає 55% вітчизняного ринку курятини.
Раніше ЗМІ повідомили, що народні депутати з фракцій БПП та «Самопоміч» закликають комітет Верховної Ради з питань бюджету скасувати поправки, які обмежують суму спеціальної бюджетної дотації для сільськогосподарських товаровиробників в одні руки.
Відповідно до діючих норм Закону «Про державну підтримку сільського господарства», з 1 січня 2018 року набирає чинності обмеження, яке не дає змоги аграрним групам пов'язаних компаній отримувати більше ніж 150 млн грн дотацій на рік.
За січень-липень 2017 року більшу суму дотацій отримали лише два аграрних холдинги — «Миронівський хлібопродукт» Юрія Косюка та «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка (942 млн грн та 236 млн грн відповідно). Загалом всі аграрні компанії за відповідною програмою отримали з бюджету 2,315 млрд грн дотацій, але окрім «МХП» і «Укрлендфармінгу» ніхто не отримував більше від 150 млн грн.