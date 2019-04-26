Єльченко розповів у ООН, як в Україні долають наслідки Чорнобильської катастрофи



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Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко

За словами дипломата, Україна докладає всіх зусиль для поліпшення стану громад, які зазнали шкоди

Україна разом з партнерами в ООН та ЄС докладає зусиль задля подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, поліпшення стану громад, які страждають від її наслідків, безпеки Зони, розвитку в ній альтернативної енергетики.

Про це постійний представник України при ООН Володимир Єльченко розповів, виступаючи на 28-й міжнародній конференції з питань охорони здоров’я та навколишнього середовища ООН, присвяченій питанням Чорнобиля, повідомляє «Укрінформ».

«Чорнобильська катастрофа змінила хід історії та залишиться в її анналах сумною та трагічною сторінкою. Людство не знало техногенної катастрофи такого масштабу та складності з точки зору довгострокових наслідків у гуманітарній, соціальній, економічній сфері, галузі охорони здоров’я. Аварія втрутилася у життя майже двох мільйонів людей у більш ніж двох тисячах місць, які попали під її вплив», - зазначив Єльченко.

За словами дипломата, Україна докладає всіх зусиль для поліпшення стану громад, які зазнали шкоди, та відновлення економічного потенціалу їхніх територій, оскільки та «три десятиріччя потому, на жаль, інцидент змушує їх страждати».

Єльченко також розповів, що за допомогою інституцій ООН та європейських партнерів Україна успішно впроваджує міжнародні проекти, спрямовані на відновлення та розвиток регіонів, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Зокрема йдеться про перетворення об’єкту «Укриття» на безпечне місце за допомогою побудови Нового Безпечного Конфайнменту.

«Цей проект є безпрецедентним в історії інженерної думки. Він є найбільшою наземною рухомою структурою, яка була коли-небудь побудована», - розповів Єльченко і додав, що фінальним кроком нині є завершення побудови конструкції та введення її в експлуатацію.

Дипломат наголосив, що Україна створює всі можливості для впровадження амбіційного проекту - встановлення наземної сонячної станції у чорнобильській Зоні відчуження. Фотовольтаїчна станція створюється відповідно до зобов’язань України за Кіотським протоколом на території закинутого стадіону в Зоні.

Він також закликав до фінансової підтримки розвитку альтернативної енергетики у Зоні відчуження.

Як відомо, у штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй 26 квітня проходять тематичні заходи до 33-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Нагадаємо, у ніч проти 26 квітня 1986 року внаслідок аварії на ЧАЕС відбувся потужний радіоактивний викид. Чорнобильська трагедія стала найстрашнішою техногенною катастрофою в історії ядерної енергетики.

Заходи в день пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи почалися ще пізно вночі.