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    Роковини Чорнобильської трагедії: вночі у Києві пройшов молебень (фото, відео)

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    Роковини Чорнобильської трагедії: вночі у Києві пройшов молебень (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Біля кургану «Героям Чорнобиля» запалили свічки та поклали квіти

    У ніч на 26 квітня після опівночі відбулося покладання квітів до меморіального кургану «Героям Чорнобиля» на території Меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи у Києві.

    Учасники ліквідації аварії та потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи траурною ходою пройшли до Меморіального кургану та запалили свічки. За тими, хто загинув чи помер унаслідок Чорнобильської катастрофи, було проведено поминальний молебень.

    Як повідомляє Інформатор, час для заходу вибрали не випадково - о 01:23, коли і стався вибух на ЧАЕС у 1986 році, молебень був в самому розпалі.

    Загалом участь в даній акції взяли кілька десятків людей, причому серед них були не тільки потерпілі або ліквідатори, а й їхні родичі.

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    Під час молебню згадали всіх, кому так і не судилося пережити ту фатальну ніч на ЧАЕС. Фінальну крапку в панахиді поставив дзвін, звук якого звучно розносився навколо. Після цього запалили поминальні свічки і залишили на кургані квіти.

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    Роковини Чорнобильської трагедії: вночі у Києві пройшов молебень (фото, відео)
    Роковини Чорнобильської трагедії: вночі у Києві пройшов молебень (фото, відео)
    Роковини Чорнобильської трагедії: вночі у Києві пройшов молебень (фото, відео)
    Роковини Чорнобильської трагедії: вночі у Києві пройшов молебень (фото, відео)
    Роковини Чорнобильської трагедії: вночі у Києві пройшов молебень (фото, відео)
    Роковини Чорнобильської трагедії: вночі у Києві пройшов молебень (фото, відео)
    Роковини Чорнобильської трагедії: вночі у Києві пройшов молебень (фото, відео)
    Роковини Чорнобильської трагедії: вночі у Києві пройшов молебень (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, що у столиці цього тижня триває низка заходів до 33-х роковин Чорнобильської трагедії.

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