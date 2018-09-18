Єльченко сподівається, що на Генасамблеї ООН тема бранців Кремля стане ключовою
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Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко надіслав листи керівникам іноземних місій при Організації
Напередодні початку загальних дебатів 73-ї сесії Генасамблеї ООН Постійне представництво України при ООН звернулося із закликом до держав-членів Організації посилити тиск на Росію з метою звільнення Олега Сенцова та інших заручників Кремля.
Про це йдеться в листі Постійного представника України при ООН Володимира Єльченка, надісланому керівникам іноземних місій при Організації.
«З наближенням зустрічей високого рівня 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, я хотів би закликати вашу делегацію знову порушити питання Олега Сенцова й інших незаконно затриманих українських громадян у публічних заявах, а також під час можливих контактів з офіційними представниками Російської Федерації», - наголошується в листі за підписом Єльченка.
Як зауважив сам глава місії України при ООН у коментарі «Укрінформу», основна мета цього кроку спрямована на те, щоб «питання українських політичних заручників, яких незаконно утримує Росія, було одним із ключових тем для обговорення на Генасамблеї».
Як відомо, у червні 38 держав, у тому числі Україна, надіслали колективного листа генсеку ООН Антоніо Гутеррешу із закликом надати сприяння у звільненні Олега Сенцова та інших українських бранців Кремля. «Ми знаємо, що він (Гутерреш – ред.) неодноразово порушував це питання під час контактів з російською стороною, і ми вдячні йому за таку позицію. Але цього недостатньо для звільнення українців, потрібно забезпечити послідовну підтримку держав-членів ООН з метою посилення тиску на Росію», - зауважив Єльченко.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликало країни світу посилити тиск на Росію для звільнення українських політв’язнів, які голодують в знак протесту.