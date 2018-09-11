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    «121 та 177 днів голодування Балуха та Сенцова»: МЗС закликало світ тиснути на Росію

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    <span>Олег Сенцов в російській колонії</span> - «121 та 177 днів голодування Балуха та Сенцова»: МЗС закликало світ тиснути на Росію
    Олег Сенцов в російській колонії

    У міністерстві звернулися з черговим закликом до країн-партнерів

    Міністерство закордонних справ України закликала країни світу посилити тиск на Росію для звільнення українських політв’язнів, які голодують в знак протесту.

    Про це речниця МЗС Мар'яна Беца 11 вересня написала у Twitter.

    «177 днів голодує Володимир Балух. 121 – Олег Сенцов. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ задля їхнього звільнення», – зазначила Беца.

    Нагадаємо, адвокат Ольга Дінзе, яка 10 вересня відвідала Балуха в СІЗО Сімферополя, розповіла, що політв’язень дуже погано почувається.

    «В мого підзахисного хворобливий вигляд, він дуже погано почувається. Володимир страждає від сильного головного болю, в нього запаморочення, болять спина та печінка. Він приймає знеболювальне. Ситуація із голодуванням залишається без змін», – повідомила Дінзе.

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