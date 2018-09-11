«121 та 177 днів голодування Балуха та Сенцова»: МЗС закликало світ тиснути на Росію



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Олег Сенцов в російській колонії

У міністерстві звернулися з черговим закликом до країн-партнерів

Міністерство закордонних справ України закликала країни світу посилити тиск на Росію для звільнення українських політв’язнів, які голодують в знак протесту.

Про це речниця МЗС Мар'яна Беца 11 вересня написала у Twitter.

«177 днів голодує Володимир Балух. 121 – Олег Сенцов. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ задля їхнього звільнення», – зазначила Беца.

177 днів голодує Володимир Балух. 121-Олег Сенцов. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ задля їхнього звільнення pic.twitter.com/6pHazmMf7B — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 11 сентября 2018 г.

Нагадаємо, адвокат Ольга Дінзе, яка 10 вересня відвідала Балуха в СІЗО Сімферополя, розповіла, що політв’язень дуже погано почувається.

«В мого підзахисного хворобливий вигляд, він дуже погано почувається. Володимир страждає від сильного головного болю, в нього запаморочення, болять спина та печінка. Він приймає знеболювальне. Ситуація із голодуванням залишається без змін», – повідомила Дінзе.