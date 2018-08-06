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    ЄС готовий приєднатися до відбудови Донбасу - Порошенко

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    Президент Петро Порошенко під час візиту на Донбас - ЄС готовий приєднатися до відбудови Донбасу - Порошенко
    Президент Петро Порошенко під час візиту на Донбас

    Президент нагадав про домовленості України з ЄС

    Україна вітає готовність країн ЄС долучитися до відбудови звільнених від російського агресора територій Донбасу.

    Про це повідомив у Facebook Президент України Петро Порошенко.

    «Україна вітає готовність Європейського союзу залучитися до відбудови та розвитку звільнених від російського агресора територій Донецької та Луганської областей», - написав Порошенко.

    Глава держави нагадав, що на саміті Україна-ЄС було досягнуто домовленості про запуск його ініціативи щодо «патронажу» з боку зацікавлених держав-членів ЄС над окремими містами та районами цих територій для впровадження проектів адресної допомоги на відновлення інфраструктури, економічного розвитку, забезпечення нормальної життєдіяльності громад.

    20-й ювілейний саміт Україна-ЄС відбувся 9 липня у Брюсселі.

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