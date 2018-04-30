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    ЄС хоче ввести санкції проти п’ятьох осіб, які проводили Путіну вибори в окупованому Криму — ЗМІ

    Євросоюз не визнав результати «виборів» президента РФ у Криму
    Євросоюз має намір заморозити активи та скасувати візи п’ятьом особам, які відповідальні за організацію незаконних «виборів» президента РФ в анексованому Криму. Про це заявив кореспондент «Радіо Свобода» в Брюсселі Рікард Йозвяк. «Це буде підтверджено міністрами ЄС у середині травня», —
    • Сьогодні, 18:33
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    Євросоюз не визнав результати «виборів» президента РФ у Криму

    Євросоюз має намір заморозити активи та скасувати візи п’ятьом особам, які відповідальні за організацію незаконних «виборів» президента РФ в анексованому Криму.

    Про це заявив кореспондент «Радіо Свобода» в Брюсселі Рікард Йозвяк.

    «Це буде підтверджено міністрами ЄС у середині травня», — написав Йозвяк.

    За його словами, цих п’ятьох осіб додадуть до вже існуючого санкційного списку, в якому містяться прізвища 150 людей та 38 організацій.

    18 березня у Росії відбулися вибори президента країни. День виборів призначили на день анексії Криму.  У Росії заявили, що за Путіна в анексованому Криму «віддали» понад 90% голосів.

    На незаконних виборах президента РФ в анексованому Криму фіксували низьку явку. Також повідомлялося, що на кримських татар чинили тиск.

    Євросоюз не визнав результати «виборів» президента РФ у Криму.

    Президент України Петро Порошенко запропонував Верховній Раді проект закону, яким передбачається втрата українського громадянства людиною, яка брала участь у «виборах»в анексованому Криму .

     

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