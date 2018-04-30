ЄС хоче ввести санкції проти п’ятьох осіб, які проводили Путіну вибори в окупованому Криму — ЗМІ
- Сьогодні, 18:33
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Євросоюз не визнав результати «виборів» президента РФ у Криму
Євросоюз має намір заморозити активи та скасувати візи п’ятьом особам, які відповідальні за організацію незаконних «виборів» президента РФ в анексованому Криму.
Про це заявив кореспондент «Радіо Свобода» в Брюсселі Рікард Йозвяк.
«Це буде підтверджено міністрами ЄС у середині травня», — написав Йозвяк.
За його словами, цих п’ятьох осіб додадуть до вже існуючого санкційного списку, в якому містяться прізвища 150 людей та 38 організацій.
18 березня у Росії відбулися вибори президента країни. День виборів призначили на день анексії Криму. У Росії заявили, що за Путіна в анексованому Криму «віддали» понад 90% голосів.
На незаконних виборах президента РФ в анексованому Криму фіксували низьку явку. Також повідомлялося, що на кримських татар чинили тиск.
Євросоюз не визнав результати «виборів» президента РФ у Криму.
Президент України Петро Порошенко запропонував Верховній Раді проект закону, яким передбачається втрата українського громадянства людиною, яка брала участь у «виборах»в анексованому Криму .