ЄС хоче ввести санкції проти п’ятьох осіб, які проводили Путіну вибори в окупованому Криму — ЗМІ

Євросоюз не визнав результати «виборів» президента РФ у Криму

Євросоюз має намір заморозити активи та скасувати візи п’ятьом особам, які відповідальні за організацію незаконних «виборів» президента РФ в анексованому Криму. Про це заявив кореспондент «Радіо Свобода» в Брюсселі Рікард Йозвяк. «Це буде підтверджено міністрами ЄС у середині травня», —



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Євросоюз не визнав результати «виборів» президента РФ у Криму

Євросоюз має намір заморозити активи та скасувати візи п’ятьом особам, які відповідальні за організацію незаконних «виборів» президента РФ в анексованому Криму.

Про це заявив кореспондент «Радіо Свобода» в Брюсселі Рікард Йозвяк.

«Це буде підтверджено міністрами ЄС у середині травня», — написав Йозвяк.

За його словами, цих п’ятьох осіб додадуть до вже існуючого санкційного списку, в якому містяться прізвища 150 людей та 38 організацій.

18 березня у Росії відбулися вибори президента країни. День виборів призначили на день анексії Криму. У Росії заявили, що за Путіна в анексованому Криму «віддали» понад 90% голосів.

На незаконних виборах президента РФ в анексованому Криму фіксували низьку явку. Також повідомлялося, що на кримських татар чинили тиск.

Євросоюз не визнав результати «виборів» президента РФ у Криму.

Президент України Петро Порошенко запропонував Верховній Раді проект закону, яким передбачається втрата українського громадянства людиною, яка брала участь у «виборах»в анексованому Криму .