ЄС може припинити безвіз для окремих держав



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ЄС може обмежити безвіз для ряду країн

Євросоюз шукає шляхи зменшити потік шукачів притулку

Через зростання потоку потоку шукачів притулку з країн, для яких діє безвізовий режим з Євросоюзом, Єврокомісія пригрозила ввести заходи протидії. Якщо процес триватиме, ЄС може призупинити безвіз для окремих країн. Про це заявив комісар ЄС з міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос в інтерв'ю газетам групи Funke, передає «Німецька хвиля».

За словами Аврамопулос, заходи протидії можуть торкнутися країн Західних Балкан та Латинської Америки. «Наше послання державам, громадяни яких мають право в'їжджати в ЄС без віз, ясно: захищати цей привілей - ваша відповідальність», - підкреслив єврокомісар. Він висловив надію, що подібних крайніх заходів ще можна уникнути.

Як повідомляв «Главком» раніше, кількість мігрантів, яких затримали при спробі незаконного проникнення до Євросоюзу, зменшилося до найнижчого рівня за останні п'ять років. Про це повідомили Агенції ЄС з охорони зовнішніх кордонів (Frontex). Зазначається, що у Fronteх за 2018 рік зареєстрували близько 150 тис. фактів нелегального перетину меж ЄС. Це найнижчий показник з 2013 року.