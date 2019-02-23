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    ЄС погодив правила авіабезпеки на випадок Brexit без угоди

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    ЄС погодив правила авіабезпеки на випадок Brexit без угоди

    Йдеться про сертифікацію певної аеропродукції

    Посли країн ЄС погодили запобіжні заходи для збереження безпеки авіаційних сполучень на випадок виходу Британії з Євросоюзу (Brexit) без угоди.

    Про це повідомляє прес-служба Європейської Ради.

    Йдеться про сертифікацію певної аеропродукції, запасних частин та повноважень персоналу, залученого до експлуатації та обслуговування авіаційної техніки.

    «ЄС здійснює кроки для забезпечення високого рівня авіаційної безпеки у власному повітряному просторі на випадок, якщо Великобританія виходитиме з ЄС без погодженої угоди. Посли країн-членів в форматі Комітету постійних представників погодили домовленість з Європейським Парламентом з проекту правил щодо продовження авіаційних сертифікатів», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, глава Міжнародної асоціації повітряного транспорту Олександр де Жунак заявляв про можливе порушення авіасполучення в Європі, у разі Brexit без укладення угоди з ЄС. Де Жунак зазначив, що раніше були прийняті керівні принципи IATA, які стосуються авіаперевезень між Британією та ЄС, але вони побудовані та враховують рівні повітряного трафіку 2018 року, в той час як у 2019 році очікується зростання обсягу пасажирських перевезень в Європі.

    ЄС Brexit
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