ЄС погодив правила авіабезпеки на випадок Brexit без угоди



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Йдеться про сертифікацію певної аеропродукції

Посли країн ЄС погодили запобіжні заходи для збереження безпеки авіаційних сполучень на випадок виходу Британії з Євросоюзу (Brexit) без угоди.

Про це повідомляє прес-служба Європейської Ради.

Йдеться про сертифікацію певної аеропродукції, запасних частин та повноважень персоналу, залученого до експлуатації та обслуговування авіаційної техніки.

«ЄС здійснює кроки для забезпечення високого рівня авіаційної безпеки у власному повітряному просторі на випадок, якщо Великобританія виходитиме з ЄС без погодженої угоди. Посли країн-членів в форматі Комітету постійних представників погодили домовленість з Європейським Парламентом з проекту правил щодо продовження авіаційних сертифікатів», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, глава Міжнародної асоціації повітряного транспорту Олександр де Жунак заявляв про можливе порушення авіасполучення в Європі, у разі Brexit без укладення угоди з ЄС. Де Жунак зазначив, що раніше були прийняті керівні принципи IATA, які стосуються авіаперевезень між Британією та ЄС, але вони побудовані та враховують рівні повітряного трафіку 2018 року, в той час як у 2019 році очікується зростання обсягу пасажирських перевезень в Європі.