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    ЄС погрожує Румунії виключенням зі Шенгенської зони через судову реформу

    Румунія, а також Болгарія, щорічно проходять перевірку функціонування судової системи з моменту приєднання до ЄС у 2007 році
    Румунія ризикує приєднанням до Шенгенської угоди у разі продовження урядової програми із впровадження суперечливої реформи у сфері судочинства. Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на спільній прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом у Брюсселі, повідомляє EUobserver. «Якщо румунське законодавство
    • Сьогодні, 10:59
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    Румунія, а також Болгарія, щорічно проходять перевірку функціонування судової системи з моменту приєднання до ЄС у 2007 році

    Румунія ризикує приєднанням до Шенгенської угоди у разі продовження урядової програми із впровадження суперечливої реформи у сфері судочинства.

    Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на спільній прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом у Брюсселі, повідомляє EUobserver.

    «Якщо румунське законодавство залишатиметься таким, як передбачається парламентом, тоді перевірки в рамках CVM (механізму співпраці та перевірки) та приєднання Румунії до Шенгену буде розглядатися під зовсім іншими (тобто негативними) умовами», - сказав Юнкер.

    Румунія, а також Болгарія, щорічно проходять перевірку функціонування судової системи з моменту приєднання до ЄС у 2007 році.

    Сам Юнкер висловив довіру до судової системи Румунії та закликав до внесення змін до законів на підставі рішення суду.

    «Судова система є незалежною та функціональною, і ми не можемо сказати це про всі держави-члени», - підкреслив він, додавши, що рішення конституційного суду підтверджує роботу судової системи.

    Юнкер похвалив Румунію, заявивши, що країна зробила значний прогрес у забезпеченні верховенства права з моменту її вступу в ЄС, і цей шлях повинен бути незворотнім.

    «Я впевнений, що ми зможемо мати дружній, цивілізований діалог з румунським урядом для вирішення цих питань», - сказав він.

     

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