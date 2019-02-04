ЄС запровадив додаткові санкції проти Ірану



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Двоє громадян Ірану та одна іранська компанія потрапили під санкції ЄС

Рада ЄС «глибоко стурбована ворожою діяльністю» Ірану

Європейський Союз запровадив додаткові санкції проти двох громадян Ірану та однієї іранської компанії.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

«Рада глибоко стурбована ворожою діяльністю, здійснюваної Іраном на території декількох держав-членів. У зв'язку з цим Рада ЄС ухвалила включити в список дві фізичні особи і одну юридичну особу», - йдеться в документі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія, Франція і ФРН створили окремий європейський механізм для недоларових платежів Ірану, щоб обійти санкції США.

У січні США ввели розширений список санкцій щодо Ірану.